Anielle Franco pede desculpas por postagens de assessora e rebate críticas sobre uso de avião da FAB

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, se manifestou após os comentários polêmicos publicados por uma assessora do Ministério durante a partida entre São Paulo e Flamengo, pela final da Copa do Brasil, no último domingo (24). De acordo com Julio Casares, presidente do clube paulista, a parlamentar entrou em contato e pediu desculpas pelo ocorrido, afirmando que "medidas serão tomadas".

No dia do jogo, Marcelle Decothé, assessora especial do Ministério da Igualdade Racial, fez postagens em seu Instagram chamando a torcida do São Paulo de “branca, descendente de europeu safado”. Além disso, afirmou que a diretoria do Flamengo era "fascista" e que era uma "morte horrível" entrar no estádio do Morumbi em um carro da Polícia Federal.

Em nota, o Ministério da Igualdade Racial comunicou que "recebeu a informação a respeito da postagem das servidoras em perfil privado de rede social e que, ainda que as postagens tenham sido feitas em tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apuração da conduta das servidoras", diz o comunicado.

Uso de avião da FAB

Anielle Franco também se pronunciou, nas redes sociais, acerca das críticas que recebeu por ter viajado em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), no último domingo (24), de Brasília a São Paulo, para ir à final da Copa do Brasil.

"É inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda?", escreveu.

Segundo a ministra, sua presença no estádio tinha o propósito de formalizar uma ação do governo federal em combate ao racismo no esporte. No entanto, parlamentares da oposição criticaram uso da aeronave da FAB para esse recurso.

Torcida cobra demissão de assessora

Henrique Gomes, o “Baby”, presidente da Torcida Independente, do São Paulo, condenou o comentário da assessora de Anielle, e chegou a citar Marielle Franco, irmã da ministra, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro.

Em publicação no Instagram, ele disse estar “enojado” e cobrou a demissão imediata de Marcelle. Segundo o líder da organizada, Anielle fez uma ligação para ele, pedindo desculpas à torcida do São Paulo.