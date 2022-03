Arthur do Val diz estar recebendo ameaças de morte após áudios sobre ucranianas vazarem

O deputado estadual Arthur do Val (sem partido-SP) admitiu ter vergonha das declarações em que disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". O político revelou, nesse domingo (13), que vem recebendo ameaças de mortes após áudios com as falas vazarem.

Também conhecido como "Mamãe Falei", o parlamentar afirmou, em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', que errou e esclareceu o que quis dizer ao chamar as ucranianas de "fáceis".

"O que quis dizer é que os países que são mais pobres são mais acessíveis. E são mesmo", relatou o deputado, mas sem explicar o que seria "mais acessível".

Na ocasião, Arthur do Val ouviu os próprios áudios e disse estar constrangido, pois o diálogo era algo privado. "Tenho vergonha. Não era conversa para todos ouvir. Era para os meus amigos. Parece que fui para um lugar onde tinha um monte de pessoas vulneráveis e fiquei igual um maníaco. Não foi isso que aconteceu."

O político reforçou novamente que errou e ilustrou o cenário em que enviou os áudios no grupo de amigos em um aplicativo de troca de mensagem.

"Entrei na Ucrânia... E, na hora que a gente foi embora a pé, eu acabei mandando [o áudio] pros meus amigos. Realmente achei as mulheres muito bonitas. Parece um escroto comparando com fila de balada. Assumo que errei", complementou o parlamentar.

Sob a justificativa de realizar ações humanitárias, o deputado estava no país do Leste Europeu, que está sob ataque da Rússia desde o último dia 24 de fevereiro. Em uma gravação vazada na semana passada, Arthur do Val focou na aparência das mulheres, tecendo comentários machistas e desrespeitosos.

Arthur do Val Deputado estadual “Mano, estou mal. Passei agora, 4 barreiras alfandegarias, duas casinhas pra cada pais. Eu contei, são 12 policiais deusas. Que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas que você se ela cagar você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá”.

Após o episódio, ele desistiu da candidatura ao governo de São Paulo e se desfiliou do partido Podemos, com intuito de evitar uma expulsão.

Ameaças de morte

Na entrevista à TV Record, Arthur do Val ainda revelou que vem sofrendo ameaças de morte.

"Tenho que responder por aquilo que fiz. Errei e preciso sofrer as consequências... Agora não podem extrapolar a me matar, não é justo isso. [As pessoas estão] ameaçando me matar porque mandei um áudio em um grupo de amigos", declarou.

"Quero ser julgado pelo que eu fiz. Isso vai manchar a minha história para sempre. Tenho só que pedir desculpas", finalizou.

Processo no Conselho de Ética

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram apresentadas 21 representações pedindo a cassação do político. O Conselho de Ética da Casa resolveu unificá-las em um único processo e deve indicar o deputado Delegado Olim (PP-SP) como relator.

O novo encontro do Conselho de Ética está previsto para acontecer na sexta-feira (18) da semana que vem, às 11h, dia seguinte ao marcado para a entrega da defesa de Arthur do Val. Os nove integrantes do órgão devem analisar o posicionamento do deputado e dar sequência ao processo.