Após ida de vereadores para base de Evandro, Sarto diz que PDT ainda vai definir posição: 'tem reunião em janeiro'

No último dia mandato à frente da Prefeitura de Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que o embarque de vereadores pedetistas para a base do prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), é "individual" e que o partido irá definir seu posicionamento sobre a nova gestão em janeiro. Após as eleições, pelo menos quatro dos novos titulares pedetistas na Câmara Municipal já aderiram à base do petista.

A declaração foi dada nesta terça-feira (31), durante coletiva de imprensa no Réveillon de Fortaleza 2025.

"A gente já tem uma reunião prevista para o começo de janeiro, para discutir a posição do PDT Municipal e do PDT Estadual. É uma posição, por enquanto, individual de alguns vereadores, que a gente respeita, mas a gente vai discutir qual será mesmo a posição partidária a partir da segunda quinzena de janeiro", acrescentou.

Após o resultado do segundo turno, o presidente interino do PDT, André Figueiredo, defendeu a legenda na base de Leitão. Sarto, porém, integra um grupo de pedetistas que defende oposição ao petista.

Sarto passará a faixa a Evandro

Sarto disse ainda que passará a faixa de prefeito ao seu sucessor na cerimônia de posse de Evandro nesta quarta-feira (1º), no Paço Municipal, a despeito dos entraves políticos entre os dois partidos. "Vou fazer republicanicamente a transmissão do cargo de prefeito", disse em sua última entrevista no cargo.

Normalmente, o atual chefe do Executivo Municipal repassa a faixa para o sucessor, mas o ainda gestor da Capital não havia até então confirmado que iria.

Sarto afirmou, ainda, que vai tirar 15 dias de férias após o fim do mandato. "Eu vou tirar uns dias de férias, uns 15 dias, e já volto em janeiro às minhas atividades", afirmou.

Na ocasião, o gestor destacou legados na Educação, Saúde, Infraestrutura, Mobilidade Urbana e política para a juventude, por exemplo, e minimizou a crise de desabastecimento no IJF, apontando como algo histórico.

No entanto, a transição de governo de Evandro Leitão tem apontado sucateamento na saúde e últimas ações do atual mandatário como uma tentativa de inviabilizar a próxima gestão.

Nesta terça, o atual prefeito afirmou que fecha com "chave de ouro" o período à frente do Município.

"É um orgulho fechar com chave de ouro com o melhor Réveillon do Brasil", frisou Sarto.