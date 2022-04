Ao vivo: CPI das Associações Militares na AL-CE ouve presidente da Aspra nesta terça (26)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a interferência de associações militares no motim ocorrido em 2020, no Ceará, recebe, nesta terça-feira (26), o presidente da Associação das Praças do Estado (Aspra), o sargento Eliziano Queiroz. O depoente já está presente na Assembleia Legislativa e aguarda ser interrogado pelos deputados que compõem a comissão. Acompanhe a transmissão aqui.

Uma semana atrás, a CPI recebeu o ex-tesoureiro da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), o sargento Rêmulo Silva, e seu sucessor no cargo, o soldado Elton Regis do Nascimento. Os convidados foram o terceiro e o quarto a depor, respectivamente. Também já passaram pelo interrogatório o vereador e ex-presidente da APS, Sargento Reginauro (União Brasil), e o atual presidente da entidade, Cleyber Araújo.

Acompanhe em tempo real