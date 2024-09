André promete reforçar apoio de Bolsonaro e minimiza apadrinhamento na campanha: 'Candidato sou eu'

Candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Liberal (PL), André Fernandes reiterou aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e minimizou dados que mostram uma baixa vinculação de votos entre o líder do partido e uma campanha aliada na Capital. A pesquisa Quaest apontou uma transferência de 26% de votos no caso de Bolsonaro, o segundo menor índice entre padrinhos políticos na Capital.

Ele afirmou que esse percentual é apenas um piso e que pode crescer nas próximas semanas. A declaração foi feita nesta terça-feira (10), em sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma.

Se 26% diz que votaria, então o que a gente pressupõe é que a gente parte de 26 pontos. Se todo mundo vai tomar conhecimento de que Jair Bolsonaro está me apoiando, isso aí não é teto, é um piso de 26 pontos. Daí para frente, é o eleitor que tá lá na periferia, que não tem nem sequer informação, opinião formada, sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre política nacional, tá pensando nos problemas da cidade. [...] Esse povo quer saber o que vai ser resolvido na prática. André Fernandes (PL) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

O candidato também foi questionado se pretende explorar mais a imagem do ex-presidente na campanha, a fim de ampliar a vinculação entre as duas figuras para o eleitor. A pesquisa Quaest também mostrou que 40% do eleitorado vê André Fernandes como o candidato de Bolsonaro em Fortaleza, enquanto 18% vê Capitão Wagner (União) nessa posição.

Fernandes informou que já tem usado o ex-presidente nas peças eleitorais, sobretudo nas veiculadas durante o feriado da Independência, em 7 de setembro, e que tem mais programas gravados com o seu líder para a televisão. “É normal que, com o passar do tempo, um terço desses eleitores que ainda não sabem que Jair Bolsonaro está me apoiando, venham a perceber esse apoio. Assim, como é natural, por exemplo, que muita gente ainda não saiba que o Evandro (Leitão, do PT) tem um apoio do Lula. Então esse cenário vai se desenhar, até porque nós também vamos para programas de TV com apoio de Jair Bolsonaro, mostrando isso abertamente”, afirmou.

Apesar do apoio, André ressaltou que é ele o destaque da campanha. “Agora, o que eu gosto sempre de deixar claro, sempre registrado, é que o candidato sou eu. Eu que estou aqui em Fortaleza, construindo o plano de governo junto ao povo, visitando os bairros”, completou.

Questionado sobre o uso da cor azul na campanha, em vez do tradicional verde e amarelo das campanhas de Bolsonaro, André explicou que a escolha se norteou pelo tom predominante do seu partido, o PL.

"A minha bandeira é verde e amarelo, isso aí eu sempre deixei claro, só que, quando a gente fala de comunicação em uma campanha eleitoral, o que a gente vê é que os partidos políticos aqui determinam as cores daquelas campanhas. Qual é a cor hoje do PL? É predominantemente azul. Qual é a cor que nós vamos usar? Azul, assim como o PT é vermelho e usa vermelho, o PDT é amarelo e usa amarelo", disse.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

