André Fernandes se filia ao PL e aumenta pressão sobre mudanças na cúpula do partido no Ceará

Um dos principais aliados no Ceará e participante ativo do núcleo próximo de Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual André Fernandes deixou o Republicanos para se filiar ao PL no final de dezembro, cerca de um mês após a entrada do Presidente da República.

O movimento poderá mexer no comando da sigla no Estado, visto que o atual presidente Acilon Gonçalves, é um expoente da base de Camilo Santana (PT) e dos irmãos Ferreira Gomes.

No final de novembro, Fernandes já havia dito que, ao se filiar à sigla, enxergaria mudanças no comando do partido. Deputados aliados de Bolsonaro no Ceará também expuseram que, de acordo com o comando nacional do PL, a agremiação não iria tolerar divisão regional no partido.

Entre os que defendem a tese de que a sigla deverá acompanhar as decisões em âmbito nacional, estão os deputados Dr. Jaziel e Dra. Silvana. Os dois comemoraram a entrada do presidente no último dia 30 de novembro.

Acilon e André devem se reunir

Um dia após a filiação de Jair Bolsonaro, o presidente da sigla no Ceará, Acilon Gonçalves, no entanto, em entrevista coletiva, disse ter a "garantia" de todas as instâncias da legenda de que permanece no comando do diretório estadual.

Ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (3), o prefeito disse que ainda não conversou com o deputado André Fernandes e que aguarda a entrada de novos filiados ao partido. "Ele (André Fernandes) solicitou a filiação e imediatamente foi filiado", pontuou Acilon.

O prefeito disse ainda que, até o final de janeiro, haverá uma reunião com os novos e com os antigos membros do partido.

Recentemente Acilon foi cortejado pelo Republicanos, comandado no Ceará pelo vereador de Fortaleza Ronaldo Martins. Não há, no entanto, definição sobre o assunto.