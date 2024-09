André Fernandes diz que Capitão Wagner 'correu atrás' de padrinhos: 'Não conseguiu e fica atacando'

Adversário de Capitão Wagner (União) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) criticou as escolhas políticas do ex-aliado. Fernandes ressaltou inclusive que, apesar de criticar o apadrinhamento político de candidatos, Wagner "estava correndo atrás desses mesmos padrinhos políticos". “Aí não conseguiu, chega aqui e fica atacando”, afirmou.

A declaração foi feita nesta terça-feira (10) durante sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma.

"Gosto da pessoa Capitão Wagner, mas discordo totalmente do que ele tem feito politicamente. Vai para um lado, depois vai para o outro, depois diz que está aqui, depois diz que está ali. E quando nenhum dos lados decidiu apoiar, ele aparece dizendo que o apoio dele vem do povo, que ele não tem padrinho político, sendo que nas eleições passadas ele estava correndo atrás desses mesmos padrinhos políticos". André Fernandes Candidato do PL a Prefeitura de Fortaleza

Fernandes relembrou as campanhas eleitorais anteriores, em que esteve ao lado de Wagner em Fortaleza e no Ceará. O deputado federal apoiou o agora adversário em 2020, na eleição para a Prefeitura, e também em 2022, quando Wagner concorreu ao Governo do Ceará.

"Ele chegou a dizer inclusive que 'eu não entendo o André, que nas eleições passadas dizia que eu era o melhor candidato e agora eu já não sou mais'. É verdade, porque agora eu também sou candidato, eu sou melhor", disse.

Contudo, Fernandes afirmou que o apoio de Capitão Wagner "será muito bem-vindo" caso chegue ao 2º turno da eleição em Fortaleza. Indagado se apoiaria o ex-deputado federal em um eventual 2º turno, Fernandes desconversou: "Não existe a possibilidade da gente não ir pro segundo turno".

Veja também PontoPoder André Fernandes defende criar programa nas escolas contra abuso infantil: 'Combater essa tragédia' PontoPoder Sabatina PontoPoder: ‘Não é teto, é piso’, diz André sobre transferência de votos de Bolsonaro

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Confira o cronograma: