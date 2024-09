André Fernandes defende criar programa nas escolas contra abuso infantil: 'Combater essa tragédia'

André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, pretende instituir o programa "Infância Blindada" vinculado à rede pública de ensino da capital cearense. Um dos focos é o combate ao abuso sexual infantil, tanto com a educação voltada para as crianças como com treinamento para os professores.

"Se os professores sabem como é que vão detectar e se as crianças sabem como é que podem denunciar, por mínimo que seja ação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir combater essa tragédia aqui", reforçou o candidato.

A declaração foi dada nesta terça-feira (10), em sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma.

Segundo Fernandes, a inspiração para a proposta veio de um relato que ouviu de uma mulher. Ela contou que foi abusada, ainda na infância, pelo tio, mas não sabia que aquilo era uma violência. "E quando ela me deu depoimento, ela disse: 'Eu só precisava de um profissional, eu só precisava de uma pessoa para me ensinar'", contou o candidato.

Ele admitiu que, antes, ao pensar no "ensino de sexualidade dentro de escola", ele pensava sempre por um viés de "ideologização de gênero", mas que o pensamento mudou.

"E eu não estou falando aqui, que fique registrado, eu não estou falando aqui sobre chegar para as nossas crianças para dizer: 'você vai ser isso, você pode ser aquilo'. Mas o que eu estou dizendo: 'ei, criança, você está passando por um abuso, se você passar por isso aqui, é um abuso. Denuncie, fale, evite, encontre os sinais'". André Fernandes Candidato do PL a Prefeitura de Fortaleza

Escolas nos finais de semana

O programa "Infância Blindada" se relaciona a outra proposta do candidato do PL: a abertura das escolas aos finais de semana para oferecer atividades extracurriculares para os estudantes fortalezenses.

Nestes dias, seriam oferecidas aulas de artes marciais, como caratê e muay thai, por exemplo, além de palestras sobre prevenção ao uso de drogas. "Não adianta combater o crime se eu não estou dando educação, ensinando que o mundo do crime não compensa, até porque a realidade deles é outra", disse.

O projeto também envolve falar, para crianças e jovens, sobre respeito à liberdade religiosa e violência doméstica, além de criar um "ambiente cultural" nas instituições de ensino aos fins de semana.

"Eu sou um defensor que, durante a semana, os alunos estejam ali aprendendo matemática, inglês, enfim, todas as matérias de fato, e que, aos finais de semana, e aí por isso que eu fiz essa distinção, para que você tenha um ambiente um pouco mais diferente, ambiente cultural, ambiente mais agradável. Então, você determina que eles estejam na semana estudando, mas, aos finais de semana, eles terão prazer de participar", disse.

Redução de secretarias

André Fernandes também reforçou que quer "reduzir os custos com a máquina pública". Ele propõe diminuir o número de secretarias municipais, órgãos públicos e regionais em Fortaleza — que passariam de 49 para 27.

No caso das regionais, ele afirma que elas devem voltar a ser seis — atualmente, são 12 regionais na capital cearense. "Fizemos todo o mapeamento e, com o passar do tempo, estarei divulgando (detalhes da proposta), mas que fique registrado que nenhuma área de Fortaleza ficará descoberta, ficará sem atenção", explicou.

O candidato afirmou que também pretende enxugar gastos com "grandes prédios, fraudes em aluguéis, cargos de primeiro e segundo escalão". "Sempre é para aliado político", diz Fernandes. "Reduzindo esses gastos, teremos mais verba e receita para gastar com o povo de Fortaleza e com o servidor que realmente trabalha", pontuou.

