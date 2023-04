Aluguel com dinheiro público: veja os carros preferidos dos deputados federais cearenses

Ao longo do ano passado, os deputados federais do Ceará gastaram pouco mais de R$ 1,2 milhão com locação de veículos. O valor representa um aumento se comparado a 2021, quando os parlamentares usaram cerca de R$ 1 milhão. O que se repete, no entanto, é a preferência por veículos mais caros que os convencionais.

Os recursos que pagam essas escolhas são do chamado “cotão”. Dinheiro público que todos os deputados têm direito para custear hospedagem, alimentação, combustível, viagens, divulgação do mandato, aluguel de veículos, conta de telefone, serviços postais, contratação de funcionários, entre outros.

Esses valores não fazem parte do salário dos deputados, é um montante pago por fora. Conforme mostrou o Diário do Nordeste, ao longo do ano passado, a bancada cearense gastou R$ 10,4 milhões desse recurso.

Ao todo, no caso do Ceará, o montante é de R$ 48,2 mil para cada deputado. A utilização da cota parlamentar pode ser feita por meio de reembolso ou por débito no valor do cotão.

Carros escolhidos

No levantamento feito pela reportagem, foram identificados modelos como Amarok, Trailblazer, S10, Hilux, Compass, Pajero Sport, entre outros. São unidades que giram em torno de R$ 200 mil a R$ 300 mil para compra.

Na preferência dos parlamentares, automóveis mais "populares" acabam ficando em segundo plano. Modelos como Gol, Onix, Virtus e Cronos foram os menos usados pelos representantes do Ceará em Brasília.

