Alexandre de Moraes vota pela condenação de mais seis réus pelos atos do 8 de janeiro

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação de mais seis réus pelos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro. O voto do ministro foi depositado em plenário virtual no início desta sexta-feira (6). A informação é da CNN.

Conforme o portal de notícias, Moraes sugeriu penas que vão de 14 a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos causados pelos invasores.

O pagamento deverá ser realizado de “forma solidária pelos demais condenados”, de acordo com Moraes.

No formato de plenário virtual, os ministros votam sem que haja discussão da Corte. A votação está aberta até as 23h59 do dia 16 de outubro e está sujeita a pedidos de destaque e de vista.

Quem são os réus?

Edinéia Paes da Silva Santos, de 38 anos; Marcelo Lopes do Carmo, de 39; Jaqueline Freitas Gimenez, de 40; Reginaldo Carlos, de 55; Jorge Ferreira, de 59 anos; e Claudio Augusto Felippe, de 59, são os réus em julgamento.

Uma sétima análise foi retirada da pauta do STF, sem previsão de retorno: Fátima Aparecida Pleti, de 62 anos. A defesa de Pleti afirma que ela não participou dos episódios de destruição do 8 de janeiro.

Os acusados respondem a cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Na última semana, o STF condenou três réus pelos ataques do 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Alexandre de Moraes, que determinou penas de 12 a 17 anos de prisão aos condenados