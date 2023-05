Alexandre de Moraes retira sigilo da decisão que autorizou buscas na casa de Bolsonaro

Alexandre de Moraes retirou o sigilo da decisão que autorizou buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (3) para investigar denúncias de que ele fraudou cartões de vacina. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) indicou no documento que é "plausível" que o ex-chefe do Executivo Nacional tenha inserido dados falsos sobre vacinas.

"[...] é plausível, lógica e robusta a linha investigativa sobre a possibilidade de o ex-Presidente da República, de maneira velada e mediante inserção de dados falsos nos sistemas do SUS, buscar para si e para terceiros eventuais vantagens advindas da efetiva imunização, especialmente considerado o fato de não ter conseguido a reeleição nas Eleições Gerais de 2022", diz o documento. As informações são do g1.

Segundo Moraes, é possível que tenha sido formada "organização criminosa" para adulterar os dados vacinais. Os indícios de crime, para o ministro, são "relevantes".

Alexandre de Moraes Ministro do STF São absolutamente relevantes os indícios da ocorrência efetiva dos crimes, especialmente no contexto agora noticiado de inserção de dados falsos em sistema de informações , o que indicaria, nos termos dos indícios já colhidos, a efetiva existência de uma organização criminosa articulada, com divisão de tarefas e de múltiplos objetivos, tanto no âmbito particular dos investigados, como em aspectos relacionados ao interesse público, em detrimento da credibilidade interna e externa do exemplar controle de vacinação nacional em pleno período pandêmico

Jair Bolsonaro deve prestar depoimento "em breve" à Polícia Federal (PF) sobre a acusação de fraude em cartão de vacina. A informação foi divulgada em entrevista coletiva pelo advogado e assessor Fábio Wajngarten, nesta quarta-feira (3).

Busca e apreensão

A PF apreendeu o celular de Bolsonaro nesta quarta e cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do capitão reformado.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi às redes sociais dizer que não teve o celular apreendido no mandado de busca e apreensão em sua casa, em Brasília: "Apenas o celular do meu marido foi apreendido".

Conforme a PF, cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro.

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, foi preso no âmbito da força-tarefa.

Segundo o órgão, a inclusão dos dados falsos no sistema do Governo Federal aconteceu entre novembro de 2021 e em dezembro de 2022.