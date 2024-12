AGU emite notificação extrajudicial ao Youtube para retirada de vídeos com informações falsas sobre saúde de Lula

A Advocacia-Geral da União (AGU) enviou, nesta sexta-feira (13), uma notificação extrajudicial ao YouTube para que a plataforma retire do ar vídeos que disseminam informações falsas sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A solicitação pede que os conteúdos sejam removidos no prazo de 24 horas.

No documento, a AGU afirma que as publicações contêm desinformação, incluindo notícias falsas sobre a morte do presidente, o que pode gerar confusão e afetar a confiança nas instituições públicas. O órgão destaca que esses vídeos têm o potencial de prejudicar a estabilidade política e econômica do Brasil.

"As narrativas identificadas apresentam desinformação sobre o estado de saúde do presidente, inclusive sobre sua morte, gerando confusão a respeito de um assunto de relevância pública, com potencial de atingir a confiança nas instituições públicas e, em particular, afetar a própria estabilidade política e econômica do país”, afirma a AGU.

ESTADO DE SAÚDE DE LULA

Mais cedo, o presidente Lula publicou um vídeo nas redes sociais, caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desmentindo os rumores sobre sua saúde.

Lula passou por uma cirurgia de emergência na terça-feira (10), no hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após sentir dores de cabeça na noite de segunda-feira (9). Exames realizados em Brasília indicaram a necessidade de um procedimento para drenar um hematoma no cérebro. Na manhã de quinta-feira (12), ele também passou por um procedimento endovascular para reduzir riscos de novos hematomas.

O presidente havia se machucado no dia 19 de outubro, quando caiu no banheiro da residência oficial e levou cinco pontos na cabeça. Desde então, vinha sendo monitorado com exames regulares, mas sem necessidade de intervenções.