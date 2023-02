Abelardo Benevides toma posse na presidência do TJ citando planejamento e celeridade nos julgamentos

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Abelardo Benevides Moraes, tomou posse nesta terça-feira (31), em cerimônia realizada na sede da Corte. Para o próximo biênio, o desembargador colocou como prioridade a otimização da atividade-fim do órgão, promotendo "julgar mais (processos) em menos tempo, em maior quantidade, sem perder a qualidade" além de destacar o planejamento para a entrega de resultados.

Para dar andamento a esse objetivo, entre outras medidas, Benevides pretende contar com a ajuda da inteligência artificial (IA) de forma cautelosa. "Não é para substituir a inteligência humana, do juízes, do servidor, mas para aqueles atos repetitivos, como se fosse os carimbos de antigamente. (As IAs) vão precisar do ser humano, que tem inteligência e pode ficar para elaborar outras tarefas, então as máquinas, os robôs podem fazer isso", disse.

Ele explicou que a sua antecessora, desembargadora Nailde Pinheiro, elaborou um relatório sobre a situação do tribunal, que será apreciado pela nova equipe a partir desta terça, colocando em prática as metas e todo o planejamento plurianual do TJCE.

"Nós temos um plano até 2030, não se faz mais nada de improviso. Evidentemente que, cada administração, cada presidente, dentro daquele plano, elege suas prioridade e dá o foco. Nesta administração, o foco vai ser o processo, a atividade-fim: atender a maior quantidade de pessoas com qualidade, celeridade, porque afinal o Judiciário existe principalmente para isso", afirmou.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Legislativo do Ceará, o deputado Evandro Leitão (PDT), o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), além de diversos políticos e integrantes do Judiciário do Ceará.

O Tribunal e as mulheres

Somente em 2023, o Ceará registrou mais de 14 assassinatos de mulheres. A conjuntura não é nova e reflete um momento delicado na promoção de políticas contra o feminicídio no Estado. Benevides fez um balanço do que foi feito para tentar reverter o cenário dos últimos dois anos.

"Nós tínhamos apenas três varas, mas nestes últimos dois anos nós inauguramos mais quatro ou foram transformadas. O Governo do Estado nos deu recursos pra isso, é justo que se fale isso. Nós ampliamos de três pra sete. É suficiente? Não sei, mas eu acho até que a gente tem que não só aumentar esses lugares, como eu disse antes, mas procurar outras maneiras, fazer campanhas", disse.