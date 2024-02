À moda João Campos, políticos no Ceará aderem ao 'cabelo nevado' no Carnaval

Não foi só o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), que resolveu aderir à moda do "cabelo nevado" no Carnaval de 2024. Seguindo a toada do prefeito de capital mais jovem do Brasil, políticos no Ceará também estão exibindo os cabelos descoloridos na folia, o que tem sido chamado de "nevar".

É o caso dos prefeitos de Baturité, Herberlh Mota (Podemos); Flávio Filho (PT), de Amontada; Professor Marcelão (PT), de São Gonçalo; e Edinardo Filho (PSB), de Forquilha. O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) é outro que aderiu ao estilo.

A fila foi puxada pelo prefeito pernambucano, que tem chamado atenção pela irreverência nas redes sociais para anunciar medidas de sua administração. Além de João Campos, o irmão dele, o deputado federal Pedro Campos (PSB), também descoloriu o cabelo. Ambos são filhos do finado governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

O estilo do jovem prefeito foi seguido até mesmo no formato do anúncio nas redes sociais dos políticos cearenses: com jaqueta de capuz e ao som de jingle criado para o momento. Foi o caso dos anúncios de Herberlh e Edinardo.

Nesse Carnaval, também não é só João Campos que tem aparecido em vídeos fazendo dancinha e envolvido na folia. No Ceará, tem prefeito subindo em paredão de som e participando de mela mela, e deputado aprendendo coreografia das trends do TikTok. Tudo devidamente registrado para o público nas redes.