A convite de Coldplay, Lula discursa no Global Citzen: países ricos têm uma 'dívida histórica'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou no evento "Power Our Planet", em Paris, nesta quinta-feira (22). O mandatário defendeu que os países ricos financiem a preservação de florestas.

O evento, realizado em frente à Torre Eiffel, chama atenção para um novo pacto para enfrentar o desafio climático. Há apresentações musicais e discursos de líderes mundiais. Lula foi convidado pelo vocalista da banda Coldplay, Chris Martin.

Além do presidente brasileiro, discursaram a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley; o presidente do Quênia, William Ruto, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

Em sua fala, Lula destacou o compromisso do Brasil na proteção da Amazônia e no uso de fontes de energias limpas. "50% da energia que utilizados no Brasil vem de fontes renováveis. Quando tomei posse, em 1º de janeiro, assumi a responsabilidade de que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia", afirmou.

Lula aproveitou para lembrar da responsabilidade dos países ricos em financiar países em desenvolvimento com reservas florestais.

Lula Presidente do Brasil Não é povo africano que polui o mundo. Não é o povo latino-americano que polui o mundo. Na verdade, quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a revolução industrial. E por isso, tem que pagar a dívida história que tem com o planeta terra.

COP 30

Além de ressaltar a importância da preservação ambiental, Lula fez um convite à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em 2025 no Pará.

O evento da ONU deve reunir diversos chefes de Estado para atualização das metas climáticas. São esperadas dezenas de milhares de pessoas em Belém.

Lula ressaltou a importância da realização do evento em um estado amazônico. "A Amazônia é um território soberano do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, pertence a toda a humanidade. E por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé", pontuou o petista.