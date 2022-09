17 vereadores de Fortaleza iniciam campanha e tentam vaga como deputado; veja nomes

Dos 20 vereadores de Fortaleza que iniciaram a pré-campanha para concorrer ao cargo de deputado em 2022, três desistiram da disputa e não registraram candidatura. Outros 17 parlamentares se colocam como candidatos e tentam um assento na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e na Câmara dos Deputados. No total, o parlamento estadual tem 43 parlamentares.

As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza os registros dos postulantes aos cargos em 2022. A plataforma DivulgaCand também informa sobre o deferimento ou não do pedido, gastos com campanha, histórico eleitoral e demais informações do perfil do candidato.

Dos 17 vereadores candidatos, seis fazem parte da Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza, que é composta por 10 membros, incluindo os suplentes.

Cinco vereadores foram eleitos pela primeira vez em 2020 e na metade do primeiro mandato eletivo já tentam mudar de cargo ao postular vaga como deputado federal ou estadual.

Não chegaram a registrar a candidatura os vereadores Inspetor Alberto (PL), que era pré-candidato ao Senado Federal, Eudes Bringel (PSB) e Michel Lins (Cidadania), ambos tinham a intenção de concorrer a uma vaga na Câmara Federal.

O que dizem os desistentes

Questionado, Michel Lins disse que as disputas internas no PSDB (que faz federação com o seu partido, o Cidadania) "desestruturou" as tratativas internas. O vereador afirma que a intenção da sigla era eleger dois deputados federais, mas que o contexto inviabiliza o plano.

Inspetor Alberto era o único parlamentar pré-candidato ao cargo de senador. No entanto, o seu partido, o PL, não indicou um nome para esse cargo. Já Eudes Bringel alegou motivos pessoais para ter declinado da candidatura de deputado federal.

Dados do TSE

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há ao menos 29 vereadores concorrendo ao cargo de deputado em todo o Ceará, esse número representa 5,44% de todas as candidaturas registradas nas Eleições 2022 em todo o Estado.

Guilherme Sampaio (PT) e Adail Júnior (PDT) são pré-candidatos a deputado estadual e federal, respectivamente

Vereadores de Fortaleza que concorrem ao cargo de deputado em 2022

Adail Jr (PDT) - vice-presidente da Câmara, candidato a deputado federal

Adriana Nossa Cara (Psol) - primeiro mandato, candidata a deputada estadual

Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara, candidato a deputado estadual

Carmelo Neto (PL), primeiro mandato, candidato a deputado estadual

Cláudia Gomes (PSDB), candidata a deputada federal

Cônsul do Povo (PSDB), 3º suplente da Mesa Diretora, candidato a deputado federal

Danilo Lopes (Avante), primeiro mandato, candidato a deputado estadual

Enfermeira Ana Paula (PDT), 2ª vice-presidente da Câmara, candidata a deputada federal

Gabriel Aguiar (Psol), primeiro mandato, candidato a deputado federal

Guilherme Sampaio (PT), 2º secretário, candidato a deputado estadual

Jorge Pinheiro (PSDB), candidato a deputado estadual

Julierme Sena (União Brasil), 1º secretário, candidato a deputado federal

Júlio Brizzi (PDT), primeiro mandato, candidato a deputado federal

Larissa Gaspar (PT), candidata a deputada estadual

Priscila Costa (PL), candidata a deputada federal

Ronaldo Martins (Republicanos), candidato a deputado federal

Sargento Reginauro (União Brasil), candidato a deputado estadual

