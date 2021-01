Sarto Nogueira e vereadores eleitos de Fortaleza tomam posse nesta sexta-feira (1º)

Os 43 vereadores eleitos em Fortaleza tomaram posse no início da tarde desta sexta-feira (1°). A cerimônia, que ocorreu na Câmara Municipal, estava marcada para as 13h30, mas iniciou com cerca de uma hora de atraso. Os trabalhos foram conduzidos por Elpidio Nogueira (PDT), vereador mais antigo da Casa, e o mais velho, com 68 anos.

A cerimônia se deu de forma adaptada, observando protocolos sanitários. Os vereadores permaneceram nos gabinetes até serem chamados para realizar o juramento, e, em seguida, assinaram a ata.

Logo após empossados os parlamentares, uma cerimônia elegeu a nova Mesa Diretora, com votação de modo virtual, com os vereadores já de volta aos gabinetes.

A chapa única foi eleita por unanimidade, e permanece no comando da Câmara pelo biênio 2021-2022.

Prefeitos

O prefeito Sarto Nogueira (PDT), o vice, Élcio Batista (PSB), e os vereadores eleitos de Fortaleza também tomam posse nesta sexta. A cerimônia também ocorrerá de modo híbrido.