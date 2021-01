Antônio Henrique é reconduzido ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Antônio Henrique (PDT) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza nesta sexta-feira (1º), em cerimônia que empossou oficialmente 43 parlamentares para o exercício no quadriênio 2021-2024. Dando início ao seu quarto mandato no legislativo municipal e o segundo à frente da Casa, Henrique foi um dos principais articuladores do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e deve manter a relação de confiança com o prefeito José Sarto (PDT), de quem é aliado a cerca de 20 anos.

As movimentações para garantir a reeleição foram iniciadas pelo parlamentar ainda no ano passado, quando dialogou com oposição e base governista para formar uma chapa única e consensual para a Mesa Diretora da Casa.

Henrique é natural de Martins, interior do Rio Grande do Norte (RN), e foi eleito vereador de Fortaleza, pela primeira vez, em 2008, com 4.702 votos. Em 2012, ele recebeu 13.328 votos; em 2016, 13.701 votos e, em 2020, nas últimas eleições municipais, chegou a 15.480 votos.

Antes de ser presidente da Câmara pela primeira vez, o parlamentar compunha a Mesa Diretora como terceiro secretário e já havia presidido as comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a exploração sexual de crianças e adolescentes em Fortaleza.

Confira a relação da chapa definida para a Mesa Diretora:

Presidente: Antônio Henrique (PDT)

1º Vice: Adail Júnior PDT

2º Vice: Ana Paula PDT

3º Vice: Eudes Bringel PSB

1º Secretário: Julierme Sena PROS

2º Secretário: Guilherme Sampaio PT

3º Secretário: Kátia Rodrigues CID

1º Suplente: Francisca das Chagas (Tia Francisca )PL

2º Suplente: José Freire PSD

3º Suplente: Erivaldo Xavier PSC