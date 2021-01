176 dos 184 municípios cearenses terão prefeitos empossados ao longo desta sexta (1º)

Dos 184 municípios cearenses, pelo menos 176 terão prefeitos empossados ao longo desta sexta-feira (1º). Em sete cidades, os gestores eleitos não vão poder tomar posse hoje porque ainda têm pendências na Justiça Eleitoral, enquanto em outro município o futuro chefe do Executivo não será empossado por estar hospitalizado. Em alguns dos maiores colégios eleitorais do Estado, os novos prefeitos assumirão os cargos em solenidades marcadas para o fim da tarde.

Contas desaprovadas em gestões anteriores, abandono de emprego público e renúncia de cargo em outros mandatos para evitar processo de cassação estão entre os motivos que impedem a posse dos prefeitos eleitos de Barreira, Caridade, Jaguaruana, Martinópole, Missão Velha, Pedra Branca e Viçosa do Ceará.

Já em Ereré, o prefeito eleito, Otoni Queiroz (PDT), foi diagnosticado com Covid-19 e, por causa do seu estado de saúde, não vai poder tomar posse do cargo.

A Câmara Municipal de Ereré dará posse interinamente à vice-prefeita eleita, Emanuelle Martins (PDT). A cerimônia vai ser fechada apenas para os gestores e transmitida pelas redes sociais.

Maiores colégios eleitorais

Em Fortaleza, a cerimônia de posse foi iniciada por volta das 14h30, no modo híbrido. Além dos 43 vereadores, tomam posse nesta sexta o prefeito Sarto Nogueira (PDT), o vice, Élcio Batista (PSB).

Em Caucaia, a posse do novo prefeito Vitor Valim (PROS), do vice Deuzinho Filho (Republicanos) está marcada para ocorrer a partir das 17 horas. A cerimônia não vai estar aberta ao público e será transmitida virtualmente, por meio do site da Câmara Municipal de Caucaia e pelo perfil oficial da Casa Legislativa no Facebook.

Em Juazeiro do Norte, a posse do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) também será transmitida virtualmente, a partir das 17h, através do Facebook, YouTube e canal televisivo da Prefeitura.

A posse do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), e do seu vice, Neton Lacerda, está sendo transmitida desde as 15h, no canal do YouTube e no perfil oficial da Prefeitura no Facebook.

Em Sobral, a solenidade de posse do prefeito Ivo Gomes (PDT) e da vice-prefeita Christianne Coelho (PT) será transmitida no perfil oficial do prefeito no Facebook, a partir das 17h. A sessão contará somente com a presença dos empossados, imprensa e funcionários da Câmara Municipal.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre política