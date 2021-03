Lula: veja 5 frases marcantes do pronunciamento do ex-presidente

"Este país não tem governo, este país não cuida da economia, não cuida do emprego, não cuida do salário, não cuida da saúde, não cuida do meio ambiente, não cuida da educação, não cuida do jovem, não cuida da menina da periferia".

A frase do ex-presidente Lula (PT) foi dita em crítica ao presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira (10), durante pronunciamento seguido de entrevista coletiva, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo.

Veja falas do petista durante o discurso e a entrevista:

"Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República e do ministro da Saúde. Tome vacina!"

"Aonde está o nosso querido Zé Gotinha? Bolsonaro mandou ele embora, achando que ele era do PT. O Zé Gotinha era suprapartidário."

"Não fizeram uma cartilha pra mandar para o Bolsonaro? Ele precisa saber que tem outros meios de se governar o País."

"Ele não sabe ser presidente."