Governador João Dória decide se mudar para Palácio dos Bandeirantes após ameaças

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (29) que decidiu se mudar para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, depois que ele e sua família sofreram ameaças de extremistas que criticam sua gestão.

Ao assumir o mandato, em 2019, Doria abriu mão do direito de morar no local e continuou residindo em sua casa, no Jardim Europa, zona oeste da cidade, que virou nas últimas semanas ponto de protestos que pedem o impeachment do governador e contestam as medidas de restrição adotadas por causa da pandemia de Covid-19.

Doria levou à polícia ameaças de morte que vem recebendo e externou, em diferentes momentos, preocupação com a sua integridade física e a de seus parentes.

"O fanatismo ideológico [...] tem ultrapassado os limites do embate político e do questionamento técnico com ameaças à segurança da minha família e agressivas manifestações na porta da minha residência, perturbando o bairro e vizinhos", afirmou na nota.

Grande parte da ala residencial do Bandeirantes foi transformada por Doria em espaço de trabalho, com salas de reunião e escritórios em áreas antes destinadas à moradia do titular do Executivo estadual e seus familiares.

O tucano, que é alvo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), disse que "o negacionismo na pandemia deixou de ser um delírio das redes sociais, provocado pela paixão política, e está se tornando algo muito mais perigoso para a vida, a ciência e a democracia: uma seita intolerante e autoritária".

"Tenho enfrentado os seguidores dessa seita com inquéritos policiais e ações judiciais, com medidas sanitárias e vacinas, instrumentos da lei e da razão", afirmou.