Você conhece as datas comemorativas do Calendário Oficial de Fortaleza? Faça o quiz

Dia do Coach, Dia do Damista, Dia da Noite Gospel... O Calendário Oficial de Fortaleza, composto por datas aprovadas em forma de lei na Câmara Municipal da Capital, possui mais marcos comemorativos do que dias no ano: são 572 no total. Eles instituem dias, semanas ou meses temáticos que homenageiam diversos segmentos, muitas vezes como aceno dos vereadores às bases eleitorais.

No Calendário, há desde datas mais conhecidas, como a Data Magna de Fortaleza, quando é comemorado o aniversário da Cidade, em 13 de abril, a celebrações curiosas. Você conhece algumas delas?

Teste seus conhecimentos:

As datas no Calendário Oficial da Capital podem ser propostas por vereadores e pelo prefeito. Após aprovação, as matérias vão a sanção do prefeito e passam a valer após publicação no Diário Oficial do Município.

Quando as datas, mesmo aprovadas, não são sancionadas, o parlamentar autor de cada projeto pode recorrer ao presidente da Câmara Municipal. Este tem a prerrogativa de promulgar a celebração.