Prefeitos e vereadores do Cariri tomam posse nesta sexta-feira (1º)

As cerimônias de posse dos prefeitos e vereadores das principais cidades da região do Cariri aconteceram durante esta sexta-feira (1º). Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato oficializaram os novos representantes para os próximos quatro anos.

Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do norte, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) tomou posse de maneira virtual. A chapa ainda é composta pelo vice, o médico Giovanni Sampaio. A candidatura de Glêdson estava sub judice, mas no último dia 25 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) autorizou a posse.

Legenda: Glêdson Bezerra toma posse em Juazeiro do Norte Foto: Edson Freitas

O novo prefeito afirmou que vai priorizar o dinheiro público, colocar em dia as contas que estão atrasadas. Ele também prometeu fazer um empréstimo com a Caixa para obras de drenagem em áreas que necessitam desse reparo. O gestor municipal disse ainda que vai acompanhar de perto o trabalho da empresa responsável pela limpeza de Juazeiro do Norte, e cobrar que os direitos dos garis sejam todos atendidos.

“O início da nossa gestão não pode ser outra coisa que não se enxugar a máquina pública. Há dívida estratosférica, e ainda vamos enfrentar uma quadra chuvosa e nomear cerca de 1.800 aprovados no concurso”, comentou Glêdson.

Na Câmara municipal, os 21 vereadores de Juazeiro do Norte vão ser presididos por Darlan Lobo (PTB) que foi escolhido para a direção da Casa.

Crato

O prefeito de Crato, Zé Ailton (PT), tomou posse na tarde desta sexta-feira (1º), com os 18 vereadores do município eleitos no último dia 15 de novembro. As cerimônias desta tarde marcaram também a reeleição de Florisval Sobreira Coriolano (PRTB) como diretor da Câmara Municipal. Já o vice-prefeito do Crato é André Barreto (PT).

Barbalha

Nesta sexta-feira também aconteceu a posse do prefeito de Barbalha, outro município que forma o CraJuBar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) do Cariri. Uma situação inusitada chamou atenção durante a posse. O novo prefeito, Guilherme Saraiva (PDT), e o vice, Vevé Siqueira (PT), chegaram de carroça à cerimônia de posse na Câmara Municipal.

Na Câmara dos Vereadores, Odair Matos (PT) foi reeleito o presidente da mesa diretora, em cerimônia que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Ao todo, o município possui 15 representantes municipais.