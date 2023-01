Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (30)

O Ceará tem pelo menos nove concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (30). Há vagas para diversas áreas e de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações chegam a R$ 20.000,00.

Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral abriu concurso público para professor de edução básica. São 700 vagas e formação de cadastro de reserva.

Do total, 260 vagas são destinadas ara o cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais, e 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

A carga horária é de 20h semanais, com remuneração de R$ 2.046,36.

As inscrições estão abertas até 8 de março no site do CEV Uece. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Confira o edital completo

Prefeitura de Fortim

A Prefeitura de Fortim tem concurso público aberto com oito vagas para Agente de Combate às Endemias e 18 vagas para Agente Comunitário de Saúde.

Os interessados devem se inscrever até 16 de fevereiro no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

A remuneração para todas as vagas é de R$ 2.424,00, com 40h semanais. Os candidatos devem ter Ensino Médio Completo. Os candidatos para Agente Comunitário de Saúde devem residir na área de abrangência da vaga.

Confira o edital completo

Prefeitura de Baturité

A Prefeitura de Baturité tem processo seletivo aberto para 62 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva para diversos cargos.

Há seleção para psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, professor de diversas áreas, intérprete de Libras, assistente pedagógico e assistente social.

As inscrições estão abertas até 16 de fevereriro, no site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição de R$ 90,00 para Assistente Pedagógico e R$ 142,00, para as demais vagas.

As remunerações vão de R$ 1.697,32 a R$ 3.000,00, com carga-horária de 20 a 40h semanais.

Confira o edital completo

Prefeitura de Pacajus

Cargos gerais

A Prefeitura de Pacajus tem concurso aberto com mais de 800 vagas para diversos cargos, como assistente social, arquiteto, cirurgião dentista, médico, recepcionista e professor.

As remunerações variam entre R$ 1.212 e R$ 20.000, com carga-horária de 20 a 40h semanais. Há vagas de posse imediata e formação de cadastro de reserva.

As inscrições ocorrem no site do Instituto Consulpam e foram prorrogadas até 6 de fevereiro. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, de R$ 70 a R$ 140.

Confira o edital completo

Agentes de trânsito e guardas municipais

A Prefeitura de Pacajus também tem concurso público aberto para seleção de 12 agentes de trânsito e 48 guardas municipais. Há outras 126 vagas para cadastro de reserva.

O concurso exige nível médio. A carga horária semanal é de 40h. O salário-base para agente de trânsito é de R$ 1.489,55 e para guarda municipal, R$ 1.500.

As inscrições são realizadas online, no site do Instituto Consulpam, até 6 de fevereiro.

Confira o edital completo

Companhia das Docas do Ceará

A Companhia das Docas do Ceará (CDC) tem concurso aberto com 37 vagas para guarda portuário. Há ainda possibilidade de cadastro de reserva para 48 pessoas.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 6 de março. Os interessados devem o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. A taxa de inscrição é de R$ 47,00.

O salário base é de R$ 1.677,55, valor que será acrescido adicional de risco de 40% e vantagens previstas no acordo coletivo de trabalho.

Confira o edital completo

Banco do Brasil

O Banco do Brasil abriu concurso público aberto com vagas para diversos estados, entre eles o Ceará. Serão selecionados 6 mil profissionais para o cargo de Escriturário.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

As inscrições estão abertas até 24 de fevereiro no site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50.

Confira o edital completo

Marinha

A Marinha do Brasil tem concurso para as escolas EAMCE, EAMES e EAMS de diferentes áreas como apoio, eletromecânica e mecânica. São 671 vagas distribuídas entre três estados: Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

A remuneração bruta é de R$ 2.294,50, sendo R$ 1.765 correspondente ao soldo militar, R$ 229,45 correspondente ao adicional militar, R$ 211,80 correspondente ao adicional habilitação e R$ 88,25 correspondente ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro, pelo site da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Confira o edital completo

Indústria com vagas em Eusébio

A Projeart, indústria do segmento de produção de estruturas metálicas, tem 30 vagas abertas para fábrica no Eusédio. As oportunidades são para contratação imediata.

As vagas são para atuar em todas as unidades de produção e contemplam diversos setores e funções, como serralheiro, almoxarife, auxiliar de produção, inspetor de qualidade, aprendiz, estagiário de manutenção e analista de Recursos Humanos.

Interessados podem enviar currículo para o e-mail rh@projeart.ind.br, fazer a inscrição no site da Projeart ou preencher ficha de seleção pessoalmente na matriz (rua Eduardo Sá, 465, bairro Jabuti, Eusébio).

Estágio na Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE)

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) seleciona estudantes de Direito para estágio. A seleção busca forma cadastro de reserva e preencher vagas que possam surgir durante a seleção.

As inscrições estão abertas até 8 de fevereiro, no site da DPCE. A taxa de inscrição é de R$ 45,00.

O valor da bolsa estágio é de R$ 969,08, acrescido de auxílio-transporte. No ato da inscrição, os candidatos devem selecionar cidades nas quais tem pretensão de atuar e a preferência por turno.

Confira o edital completo