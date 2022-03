UFC seleciona 4 professores substitutos em Fortaleza; salário chega até R$ 5,8 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) oferece quatro vagas para professores substitutos do Centro de Ciências (CC) e da Faculdade de Medicina (Famed) da instituição em Fortaleza. Os candidatos devem se inscrever desta segunda (7) a quarta-feira (9) por meio do e-mail de cada departamento.

A inscrição, inicialmente, deve ser feita entre às 8h de hoje até às 22h da quarta-feira (9) e a taxa de participação vai de R$ 78,00 a R$ 146,00, conforme a titularidade do candidato. Todas as vagas são para jornada de 40h por semana.

O salário para os professores com mestrado é de R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21 para quem possui titularidade de doutor. O contrato é de tempo determinado, com encerramento no final do semestre letivo ou até o término da necessidade temporária de substituição, no período máximo de dois anos.

O edital completo da seleção você pode ter acesso clicando aqui. Confira os e-mais para inscrição:

Departamento de Matemática: depmat@mat.ufc.br

Departamento de Química: secdqoi@dqoi.ufc.br

Faculdade de Medicina: dmc@ufc.br

O Centro de Ciências da UFC dispõe de duas vagas para o Departamento de Matemática, no setor de estudo Cálculo Diferencial e Integral. Os candidatos precisam do título de mestre para participar da seleção.

Além destas vagas, o Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, seleciona um professor para o setor de estudo Química Geral. Nesse caso, o interessado no concurso deve ter doutorado .

Já na Faculdade de Medicina, a vaga é para o Departamento de Medicina Clínica, no setor de Assistência Básica à Saúde do Adulto/Semiologia. A oportunidade na Famed também exige o doutorado como formação para a seleção.