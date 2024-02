Uece convoca 76 professores aprovados em último concurso da instituição; veja lista

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, informou que a convocação de 76 professores efetivos, aprovados no último concurso da Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (9).

A informação foi anunciada através das redes sociais. Segundo o governador, os profissionais reforçarão o quadro docente de vários campi do Interior.

Clique aqui para ver o DOE

"Comunico a toda a comunidade acadêmica da nossa Universidade Estadual do Ceará (Uece) que será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (9), a convocação de 76 professores efetivos, aprovados no último concurso para essa importante instituição de ensino. Os profissionais reforçarão o quadro docente de vários campi do Interior", declarou.

Elmano ainda pontuou que 189 professores efetivos, aprovados no mesmo concurso, já tomaram posse. Em 2024, a Uece ofertará cursos em 23 municípios cearenses.

"Lembro ainda que já tomaram posse 189 professores efetivos, aprovados no mesmo concurso. O objetivo é ampliar o corpo docente e garantir educação de qualidade para os estudantes. Com a maior expansão realizada na história da Uece, a instituição oferta em 2024 cursos de nível superior em 23 municípios cearenses", destacou.