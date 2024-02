Edital do concurso Iplanfor será divulgado nesta quinta-feira (8), anuncia Sarto; saiba detalhes

O edital do concurso para o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o Iplanfor, será publicado nesta quinta-feira (8), segundo confirmação do prefeito Sarto nas redes socais. Ao todo, serão 60 vagas com salário inicial de R$ 6,9 mil.

Todas as informações referentes ao certame serão incluídas no Diário Oficial do Município desta quinta (8), assim como os cronogramas e etapas que serão seguidos pelos inscritos. Este, inclusive, é o primeiro concurso da história do órgão.

"Vamos ofertar para fortalecer o trabalho do nosso Instituto de Planejamento, que cumpre o papel de ajudar a pensar a cidade que tanto sonhamos e de traçar o melhor caminho para essa Fortaleza mais justa, inclusiva e com muitas oportunidades", escreveu José Sarto em publicação no Instagram.

Cargos da seleção

Os cargos anunciados no processo seletivo apresentam como um dos requisitos as formações em áreas de nível superior como arquitetura e urbanismo, geografia, design e/ou economia e outras. Entre as etapas do processo estão as provas objetivas, dissertativas, avaliação de títulos e curso de formação.

Assim como confirmado anteriormente, o concurso será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

Veja também

Todas as vagas disponibilizadas são para o cargo de Analista de Planejamento, com especificidade nas áreas de Acervo, Articulação Internacional, Comunicação e Design, Desenvolvimento Urbano, Estudos e Pesquisas, Geoprocessamento, Gestão de Dados, Gestão e Orçamento, Jurídica, Políticas públicas e Tecnologia. A jornada de trabalho, vale lembrar, é de 40 horas semanais.

"Tenho certeza de que o concurso vai contribuir muito com a elaboração de políticas públicas de Fortaleza, fazendo com que elas cheguem pra quem mais precisa!", confirmou o prefeito sobre a divulgação do edital.