Locais de prova do Concurso Caixa são divulgados; saiba como ver

A Caixa Econômica Federal divulgou na última terça-feira (21) o local de prova para os candidatos do Concurso Caixa, cuja aplicação ocorrerá no próximo domingo, 26. A prova será aplicada em todos os estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, devido aos estragos causados pela chuva. No total, serão oferecidas 4.050 vagas no país.

Para acessar o local de prova, o concorrente precisa se conectar na área do candidato do site Cesgranrio com CPF e a senha.

Qual o horário das provas?

As provas terão duração total de cinco horas e serão realizadas das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Abertura dos portões: 11h30

Fechamento dos portões: 12h30

Início das provas: 13h

Término das provas: 18h

Vagas para Ensino Médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Técnico bancário novo/ Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas para Ensino Superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Como serão as provas?

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por uma prova objetivo de conhecimentos básicos específicos. As provas de nível médio serão compostas por 60 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 específicos.

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Técnico Bancário

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Conhecimentos Bancários: 15 questões;

Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões;

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões;

Atendimento Bancário: 10 questões.

Técnico Bancário TI

Conhecimentos Básicos (25 questões)

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa:5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões; e

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões.

Conhecimentos Específicos (35 questões)

Tecnologia da Informação: 30 questões; e

Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões.

Já a segunda etapa será composta por prova de redação, para vagas de nível médio e prova dissertativa, para as vagas de nível superior, além de prova de títulos.

Para os cargos de médico e engenheiro do trabalho, as provas objetivas serão compostas por 70 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 específicos.

Confira os conhecimentos exigidos para os cargos de nível superior:

Conhecimentos Básicos (30 questões)

Língua Portuguesa: 10 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Conhecimentos e comportamentos digitais:5 questões;

Comportamentos éticos e compliance: 5 questões; e

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões.

Conhecimentos Específicos de médico do trabalho

Conhecimentos Médicos Gerais: 10 questões;

Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 questões;

Legislação Específica: 10 questões; e

Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 questões.

Conhecimentos Específicos para engenheiro

Saúde e Segurança no Trabalho: 40 questões.

Após o acordo entre a Caixa Econômica e a Defensoria Pública da União, os candidatos poderão anotar os gabaritos das provas do dia 26. Essas anotações só poderão ser feitas no cartão de inscrição e os candidatos podem acessá-los no portal da banca Cesgranrio. Para sair com os gabaritos anotados, os concorrentes deverão permanecer no local do concurso até as 15h.