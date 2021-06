Juazeiro do Norte convoca mais de 300 candidatos aprovados em concurso público; veja lista

Após longa espera, novo grupo aprovado em concurso público de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, foi chamado para ocupar os cargos. Os nomes de mais de 300 candidatos convocados nesta quinta-feira (17) foram divulgados no site do Município.

Segundo a Prefeitura, com essa convocação, serão 1.300 pessoas a tomar posse. Ao todo, foram abertas 1.815 vagas efetivas e mais 5.477 vagas para formação de cadastro reserva.

Os nomes listados no Edital 5, publicado nesta quinta, devem protocolar sua documentação no site oficial da Prefeitura de Juazeiro do Norte, a partir da meia-note desta sexta-feira (18). O prazo se encerra no dia 20 de julho, após 20 dias úteis.

Os cargos são para níveis fundamental, médio e superior. Dentre as categorias, estão agentes administrativos, professores, merendeiras, motoristas, psicólogos e médicos de várias especialidades. Os salários variam de R$ 998 a R$ 7 mil.

No ano passado, os candidatos chegaram a acampar por um mês na porta da Prefeitura para reivindicar o chamamento.