Hospital Leonardo da Vinci abre seleção para 135 vagas temporárias; salário chega a R$ 9 mil

O Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), em Fortaleza, está com seleção aberta para 135 vagas temporárias. A contratação se dará pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), que oferta, também, oportunidades para o Hospital Regional do Cariri (HRC), em Juazeiro do Norte. Os salários podem chegar a R$ 9 mil, a depender da vaga.

Para a unidade de saúde da Capital, estão abertas vagas para os seguintes cargos:

Enfermeiros (20 vagas);

Fisioterapeutas (5 vagas);

Médicos (50 vagas em várias especialidades);

Técnicos em Enfermagem (60 vagas);

Já no hospital localizado no Cariri, são 26 vagas distribuídas da seguinte forma:

Enfermeiros (5 vagas);

Fisioterapeutas (6 vagas);

Médicos (7 vagas em várias especialidades);

Técnicos em Enfermagem (8 vagas);

Segundo o ISGH, o salário varia de R$ 1.442,46 a R$ 9.099,23. Os contratos serão temporários, com duração de até 3 meses.

Todos os cargos terão formação de cadastro reserva. Os interessados pelas vagas de Enfermagem e Técnico em Enfermagem devem ter registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Fisioterapeutas também devem contar com o registro.

Como se candidatar

O ISGH indica que os candidatos observem a cidade e encaminhem currículo com o título do cargo para o endereço recrutamentohelv@isgh.org.br, no caso do Hospital Leonardo da Vinci, ou recrutamentohrc@isgh.org.br, no caso do HRC. Os currículos podem ser enviados até segunda-feira (10).

A instituição ressalta que o envio de currículo e títulos não garante a contratação.