Escola de Gastronomia Social oferta 230 vagas para cursos gratuitos em setembro

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas para 230 vagas em sete cursos profissionalizantes gratuitos, neste mês de setembro.

As inscrições têm início às 9h desta terça-feira (10) e podem ser feitas até as 17h da quarta (11), pelo site da EGSIDB. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais da Escola na próxima quinta-feira (12).

Os cursos serão ofertados em dois ciclos de aula, com base no seguinte cronograma:

Ciclo 1 (aulas de 16 a 20/9):

Tortas Salgadas Comerciais (presencial/noite) - 20 vagas;

Pães Artesanais (presencial/noite) - 20 vagas;

Sanduíches e Hambúrgueres (on-line/noite) - 50 vagas.

Ciclo 2 (aulas de 23 a 27/9):

Comida de rua: Pratos regionais (on-line/tarde) - 50 vagas;

Planejamento e Operação de Buffet Móvel (on-line/noite) - 50 vagas;

Saladas e Molhos (presencial/noite) - 20 vagas;

Sobremesas Comerciais (presencial/noite) - 20 vagas.

Requisitos

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter a partir de 17 anos e disponibilidade para participar das aulas no período da manhã (de 8h30 às 12h), da tarde (das 13h30 às 17h) ou da noite (das 18h30 às 21h).

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. As pessoas selecionadas serão contatadas por WhatsApp.