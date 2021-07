Confira os concursos públicos com salários de até R$ 23,8 mil com inscrições abertas no Ceará

O Ceará tem seis concursos com inscrições abertas que podem ser feitas ainda nesta semana. Quem quer se candidatar para o certame do Banco do Brasil deve correr: só é possível submeter inscrição até o dia 28.

Há oportunidades tanto para nível médio como nível superior, com salários de até R$ 23.833. Confira a seleção feita pelo Diário do Nordeste.

Confira os detalhes das vagas e como se inscrever

Banco do Brasil

O novo concurso para o Banco do Brasil está ofertando vagas nos 26 estados e no Distrito Federal, com salário inicial de R$ 3.022,37, além de benefícios. Podem disputar a vaga pessoas com ensino médio completo.

Ao todo, serão 4.480 vagas, das quais 2.240 são para contratação imediata. As outras 2.240 ofertas são para formação de cadastro reserva.



No Ceará, serão 37 vagas para contratação imediata e 28 para cadastro de reserva.

Cronograma

Abertura de inscrições 24/06/2021

Encerramento das inscrições 28/07/2021

Aplicação das provas 26/09/2021

Divulgação do Gabarito 27/09/2021

Funsaúde

As inscrições para o concurso da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde), no Ceará, estão abertas. Ao todo, são 6 mil vagas imediatas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a realizadora do certame. Confira o edital.

Requisitos e salários

As vagas disponíveis são para a área assistencial e para a área administrativa, de níveis médio e superior. Das 6 mil, 1.040 são para médicos de 79 especialidades, com salários entre R$ 13.200 e R$ 23.833.

Para os outros cargos de nível superior, as remunerações serão de R$ 4.200 a R$ 9.350. Já para o nível média, os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 2.600.

Cronograma

Inscrições: das 16h de 12 de julho às 16h de 19 de agosto

Aplicação das provas: 24 de outubro

Envio de títulos para avaliação: 9 de dezembro a 13 de dezembro

Policia Civil

O concurso da Polícia Civil do Ceará teve as inscrições prorrogadas e estas podem ser feitas até o dia 2 de agosto. O edital foi publicado com 500 vagas, em 27 de maio. Interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan), organizador do concurso. Leia o edital.

Certame terá 400 vagas para inspetor e 100 para escrivão. A remuneração inicial, para ambos os cargos, é de R$ 3.732,86 e a carga-horária semanal é de 40 horas. Cadastro de Reserva com mil vagas será formado.

A seleção consiste em cinco etapas:

1ª fase: Provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório

2ª Fase: Teste de aptidão física, de caráter eliminatório

3ª Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório

4ª Fase: Exame toxicológico, de caráter eliminatório

5ª Fase: Curso de formação profissional e avaliação de verificação de aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório

As datas definitivas dos processos ainda não foram divulgadas.

Coren

O concurso público do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará (Coren-CE) reabriu as inscrições para cargos de Enfermeiro Fiscal, de nível superior, e de Técnico Administrativo, de nível médio. São ofertadas sete vagas, com salários de até R$ 5,1 mil.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As taxas de inscrição custam R$ 100 para o nível superior e R$ 75 para o nível médio, podendo ser pagas até o dia 14 de setembro.

Cronograma

Reabertura das inscrições e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 de julho a 27 de agosto;

Data limite para pagamento da taxa :14 de setembro;

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 3 de outubro

Divulgação de gabaritos e padrão preliminares das provas: a partir das 19h de 5 de outubro

Divulgação de gabarito e resultados finais das provas objetivas e resultado provisório e padrão definitivo da prova discursiva: 26 de outubro.

Veja mais detalhes no edital completo.

Seas

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas) está com seleção aberta para 69 vagas imediatas e de cadastro de reserva. As oportunidades são para os níveis superior e médio.

Há vagas para os cargos de assistente social, pedagogo, psicólogo, sócio educador feminino e masculino. As remunerações brutas para os contratados, para nível médio e superior, são iguais, no valor de R$ 2.266.

As inscrições começaram na última quinta-feira (22) e vão até o dia 31 de julho. Veja mais detalhes no edital completo.

Cronograma

Publicação no DOE do Edital nº 002/2021 - Seleção Pública

Simplificada: 7/7

Simplificada: 7/7 Solicitação de Inscrição: 22/7 a 31/7

Divulgação do resultado da situação da inscrição (www.seas.ce.gov.br): 2/8

Recurso, somente online, mediante preenchimento do formulário digital disponível

no site da Seas inerente ao pedido de inscrição indeferido: 3/8 a 4/8

no site da Seas inerente ao pedido de inscrição indeferido: 3/8 a 4/8 Resultado do julgamento do Recurso relativo ao pedido de inscrição: 6/8

Resultado Preliminar - Verificação dos documentos pertinentes a Análise Curricular (Formação Acadêmica, Qualificação Profissional e Experiência Profissional): 9/8

Recurso online, quanto ao resultado preliminar: 10/8 a 11/8

Resultado do julgamento do Recurso: 13/8

Resultado Final da Seleção Simplificada, devidamente publicado no site da Seas: 16/8

Publicação do Ato de Homologação do resultado final da Seleção Simplificada no Diário Oficial do Estado do Ceará e Convocação dos candidatos aprovados: 17/8

Cremec

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) tem 220 vagas, sendo 20 oportunidades imediatas 200 de reserva. As inscrições começaram ainda em junho e vão até o dia 29/7.

Os salários vão até R$ 7.068 e os cargos em questão são para advogado, analista de sistema, analista de RH, assistente administrativo, auditor interno, contador e médico fiscal. Confira o edital completo.

A inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120, sendo o menor valor apenas para o cargo de assistente administrativo, que é de nível médio.

O edital não detalha um cronograma com data de divulgação de resultados.