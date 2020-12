Concursos públicos para a Prefeitura de Cascavel oferecem 826 vagas com salário até R$ 10.160

A prefeitura de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, lançou novos editais com abertura de dois concursos públicos para preencher 846 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de ensino médio, técnico e superior. O prazo de inscrição segue até o dia 22 de janeiro de 2021, pela internet, e a taxa de inscrição varia entre R$ 90 e R$ 200, de acordo com o cargo pretendido. Os certames ocorrerão no mês de março do ano que vem.

Para o nível médio completo, há 129 vagas imediatas e 390 cadastros de reserva distribuídas para os cargos de: agente administrativo, agente de apoio escolar, fiscal de obras, fiscal de tributos e técnico de controle interno. O salário para estes cargos pode chegar a R$ 2,3 mil.

Quem tem nível médio técnico pode disputar as 56 vagas imediatas e 174 reservas divididas entre os cargos de: agente de agropecuária, intérprete de libras, secretário escolar, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em aquicultura e pesca e técnico em edificação. O salário é de até R$ 2.277,22 para estas vagas.

Nível superior geral

Analista ambiental - 1 imediata e 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Assistente social - 14 imediatas e 42 cadastros reserva: salário de R$ 2.315;

Auditor de controle interno - 2 imediatas e 6 cadastros reserva: salário de R$ 3,5 mil;

Farmacêutico bioquímico - 1 imediata, 3 cadastros reserva: salário de R$ 2.778;

Enfermeiro (CAPS e PSF) - 11 imediatas, 33 cadastros reserva: salário de R$ 3.544;

Engenheiro ambiental - 2 imediatas e 6 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Engenheiro de alimentos - 1 imediata e 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Engenheiro civil - 2 imediatas, 6 cadastros reserva: salário de R$ 3.300;

Engenheiro de pesca - 1 imediata, 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.300;

Farmacêutico - 3 imediatas e 9 cadastros reserva: salário de R$ 3.380;

Fiscal agropecuário - 2 imediatas, 6 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Fiscal ambiental - 2 imediatas, 6 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Fiscal de vigilância sanitária - 4 imediatas, 12 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Fisioterapeuta - 11 imediatas, 33 cadastros reserva: salário de R$ 2.315;

Fonoaudiólogo - 2 imediatas e 6 cadastros reserva: salário de R$ 2.315;

Psicólogo - 5 imediatas, 15 cadastros reserva: salário de R$ 2.400;

Procurador municipal - 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.447;

Terapeuta ocupacional - 3 imediatas, 9 cadastros reserva: salário de R$ 2.315;

Turismólogo - 1 imediata, 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.117;

Educador físico - 2 imediatas, 6 cadastros reserva: salário de R$ 2.200;

Educador social - 8 imediatas e 24 cadastros reservas: salário de R$ 2.557,73;

Psicopedagogo - 1 imediata, 3 cadastros reserva: salário de R$ 3.117,00;

Médico veterinário - 2 imediatas, 6 cadastros reserva: salário de R$ 3.800;

Nutricionista - 3 imediatas e 9 cadastros reserva: salário de R$ 2.315;

Cirurgião-dentista - 9 imediatas e 18 cadastros reserva: salário de R$ 3.544.

Professores

Para compor o magistério da Prefeitura de Cascavel, estão sendo ofertadas 493 vagas imediatas e outras 1.506 cadastros reserva, nas áreas: Matemática, 1º ao 5º ano, Arte, Arte Cênica, Ciências, Educação Especial, Educação Física, Educação Infantil, Educação Religiosa, Geografia, História, Informática, Libras, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Música. Os salários chegam a R$ 1.480.

Médicos

De acordo com o edital, há ainda 31 vagas imediatas e outras 93 cadastros reserva para médicos. O salário é de R$ 5.500, exceto para médico PSF, que receberá R$ 10.160.

Cardiologista

Clínico Geral

Ginecologista

Pediatra

PSF

Psiquiatra

Radiologista

Valores

Nível médio - exceto técnicos R$ 90

Nível médio técnico R$ 110

Professores R$ 140

Superior - exceto médicos R$ 160

Médicos R$ 200

O concurso público terá

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior

O prazo de validade do concurso público será de dois anos contados da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo. Para mais informações, há como acessar o edital. Há como realizar a inscrição no site da organizadora do certame.

Segundo concurso público

Legenda: Cascavel fica na Região Metropolitana de Fortaleza e tem população estimada em 66.142, de acordo com o IBGE Foto: José Leomar

Já o segundo edital oferece 70 vagas para os cargos da Guarda Municipal (40) e agente de trânsito (30). As duas funções exigem ensino médio, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para agente de trânsito e conhecimento em informática para Guarda Municipal. A taxa de inscrição é de R$ 110.

O salário para Guarda Municipal é de R$ 1.045 + R$ 611,70, resultando R$ 1.656,70 para cumprimento de 200 horas mensais. O requisito para o cargo é o ensino médio com conhecimentos de informática. Já o salário para agente de trânsito é de R$ 1.954,40, para 200 horas mensais. Além do ensino médio, é preciso ter CNH, conforme o edital. Há como realizar a inscrição no site da organizadora do certame.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos contados da data de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não vencido o primeiro prazo. Para mais informações, há como acessar o edital.