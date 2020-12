Concurso público para o Senado deve ter seleção aberta em 2021; salários passam de R$ 34 mil

A seleção para o concurso do Senado Federal em 2021 pode ser retomada nos próximos meses. Com os preparativos suspensos por conta da pandemia da Covid-19, a previsão é que o certame caminhe no próximo ano, já tendo reserva de recursos para contratações no projeto de lei do orçamento federal.

Ao todo, 40 vagas deverão ser oferecidas, sendo 24 delas para cargos de ensino médio e 16 de nível superior, com remunerações que podem chegar a R$ 34.443,96.

Ensino Médio

Serão 24 vagas no cargo Técnico Legislativo nível II - policial legislativo. Nesse caso, o salário inicial é de R$ 21.181,21, levando em consideração salário base de R$ 4.874,87 junto da gratificação de atividade legislativa de R$ 9.788,12, gratificação de representação de R$ 2.521,02 e gratificação de desempenho de R$ 2.924,92, além de vale-alimentação de R$ 982,28.

Nível Superior

No nível superior a seleção será para o cargo de Analista Legislativo, com 12 vagas, e para advogados, com quatro vagas.

Dos 12 postos de analista, dois serão para a área de administração, dois para processo legislativo e, enquanto isso, as demais serão distribuídas para arquivologia, assistente social, contabilidade, enfermagem, informática legislativa, registro e redação parlamentar, engenharia do trabalho e engenharia eletrônica e telecomunicações, cada área com uma vaga. O salário inicial deve ser de R$ 27.218,91, considerando as gratificações.

Já para os advogados, o salário inicial pode ser de R$ 34.433,96, incluindo salário inicial de R$ 7.970.84, com gratificação de atividade legislativa de R$ 14.946,02, gratificação de representação de R$ 5.762,32 e gratificação de desempenho de R$ 4.782,50, além dos R$ 982,28 de vale-alimentação como nas vagas anteriormente citadas.