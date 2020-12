Concurso da Aeronáutica tem 234 vagas e vencimentos de R$ 7.315

A Aeronáutica publicou edital de concurso com 234 vagas abertas de nível superior para prestação de Serviço Militar Voluntário temporário. As vagas são para preenchimento do Quadro de Oficiais da Reserva de 2° Classe da Aeronáutica. Confira aqui o edital.

As inscrições ocorrem entre o dia 21 de dezembro e 2 de janeiro de 2021, no site da Aeronáutica. Os aprovados vão receber vencimento no valor de R$ 7.315. Não há taxa de inscrição.

Funções

Entre as oportunidades, 105 são para atuação no setor de administração. Há também vagas para tecnologia, analista de teste, administração de dados, entre outros. Confira:

Setor administrativo – 105 vagas

Banco de Dados – 5 vagas

Business Inteligence – 2 vagas

Desenvolvedor PHP – 1 vaga

Análise e desenvolvimento Java – 23 vagas

Segurança da Informação - 2 vagas

Gerência de Projetos – 3 vagas

Serviços Jurídicos - 77 vagas

e Veterinária - 8 vagas

Requisitos

Para concorrer, o candidato precisa ter diploma de graduação na área desejada, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, além de idade de até 40 anos na data da incorporação na Aeronáutica.

Distribuição por cidades

As vagas vão ser distribuídas por unidades da Aeronáutica em oito Organizações Militares:

Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica (Serep) de Belém

Alcântara;

Belém;

Novo Progresso;

Serep de Brasília

Anápolis;

Brasília;

Serep de Canoas

Canoas;

Curitiba;

Florianópolis;

Santa Maria;

Serep de Manaus

Boa Vista;

Manaus;

Porto Velho;

Serep de Recife

Natal;

Recife;

Salvador;

Serep do Rio de Janeiro

Barbacena;

Lagoa Santa;

Rio de Janeiro;

Serep de São Paulo

Campo Grande;

Guaratinguetá;

Pirassununga;

São José dos Campos ; e

São Paulo.

Etapas de avaliação

Os concorrentes devem passar por oito etapas de avaliação, incluindo teste de avaliação do condicionamento físico, onde serão cobradas atividades de:

Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo – os homens deverão concluir 13 repetições e as mulheres nove;

Flexão do tronco sobre as coxas – serão 25 repetições para homens e 15 para mulheres; e

Corrida de 12 minutos – a distância será de 1.900m para homens e 1.600m para mulheres.

Os selecionados passam por um período de Estágio Probatório, com duração de 12 meses, contados a partir de sua data de incorporação, podendo ser prorrogado por até 8 anos, respeitando a idade limite de até 45 anos para permanência nos quadros de temporários da Aeronáutica.