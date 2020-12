Prático de navios: conheça detalhes da profissão cujos salários podem chegar a R$ 300 mil

Responsáveis pelas manobras para embarcações nos portos, os práticos de navios estão entre os profissionais mais valorizados na cadeia de logística e transporte. Com remunerações que podem chegar a R$ 300 mil, eles são requisitados para atracação em todo o Brasil.

Ainda assim, para quem não é da área, muitas dúvidas cercam a profissão. O Papo Carreira esclarece detalhes sobre esta ocupação.

O que faz um prático?

Segundo Bruno Fonseca, que trabalha como prático nos portos do Mucuripe e do Pecém, a praticagem "é uma atividade milenar que existe em todo o mundo desde os primórdios da navegação". Aqui no Brasil, por exemplo, já é regulamentada desde 1808.

No dia a dia, o profissional de praticagem trabalha em esquema de rodízio, com o objetivo de manter sempre alguém disponível para o momento em que embarcações estejam próximas aos portos.

"Quando uma embarcação está chegando ao porto, nós embarcamos em lanchas com características especiais e nós vamos até o ponto de embarque do Prático. Aqui no Ceará ele fica, mais ou menos, a uns cinco ou seis quilômetros do Porto, tanto no Mucuripe como no Pecém", explica Bruno Fonseca.

A partir desse ponto, que é atividade rotineira na profissão, todo cuidado é necessário. "Então é feito o embarque, inclusive esse momento e o desembarque são uns dos mais perigosos da manobra, em que a gente coloca efetivamente nossa vida em risco. Ao subirmos no navio, entramos em contato com o comandante, que nos passa as características da embarcação, então os práticos passam como será feita a manobra, trazendo o navio até o cais", pontua.

Como exercer a profissão?

Ainda segundo o prático, formado pela Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, não existe um curso específico para se especializar na profissão, por exemplo. Bruno, que é natural de Minas Gerais, participou de processo seletivo no ano de 2011 e atua no Ceará desde 2012.

Legenda: Bruno Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e trabalha no Ceará desde 2012 Foto: arquivo pessoal

"Não existe nenhum curso específico para exercer a profissão. O acesso à categoria de prático é feito por meio de um processo seletivo. Não é um concurso público porque não somos funcionários públicos. Na verdade, a atividade de praticagem é regulada pela Marinha do Brasil, mas é uma atividade privada, então é algo de interesse público", explica ele.

Sendo assim, é possível estudar para a seleção. "Existem cursinhos que preparam as pessoas para o processo seletivo e, na verdade, quem prepara um prático é outro prático. O processo seletivo não é feito para prático, por exemplo, é para praticante de prático, como se fosse um estagiário. Dessa forma, você tem um período mínimo de 12 meses de estágio e no máximo de 15 meses para poder se formar na profissão", conta o especialista.

Ao fim, a pessoa deve fazer uma prova, que é uma manobra de um navio. Caso aprovado, recebe a habilitação para exercer a profissão.

Qual a remuneração?

Ainda segundo Bruno Fonseca, que trabalha no Ceará há cerca de oito anos, o prático não recebe salário fixo. Como experiência própria, visto que cada um pode trabalhar para empresas do ramo, ele conta o caso de trabalho que mantém.

"Aqui nós recebemos um pró-labore pelo trabalho exercido e eventuais distribuições de lucro. Não temos estabilidade no emprego, por exemplo, para ficar claro. Caso o prático se afaste do trabalho por algum motivo, ele não recebe", especifica o profissional.

As formas de contratação, ele reitera, são variadas. "No Brasil, os práticos podem se organizar individualmente, serem contratados por CLT ou compor sociedade econômica".

No Brasil, a média de remuneração destes profissionais é de R$ 50 mil a R$ 300 mil por mês.

Seleção e classificação

Sem periodicidade fixa, a seleção para prático ocorre de forma a delimitar os selecionados e os locais de trabalho.

Em 2013, por exemplo, uma seleção foi a responsável pela contratação de cerca de 50 práticos, que foram designados pela Marinha a seus postos e contratados por empresas. Desde então, as seleções só têm acontecido para suprir a saída de algum profissional da área.

"O processo seletivo para praticante de prático não tem uma periodicidade fixa, surge quando o movimento do porto aumenta ou quando surge um novo berço de atracação e aquela quantidade de Práticos que trabalha no local não é suficiente para cumprir todas as manobras previstas", recorda Fonseca.

Onde exercer?

Bruno Fonseca também conta que o processo de seleção pode definir o local de trabalho da pessoa selecionada, que pode ser encaminhada a diversos portos pelo Brasil.

Ao todo,o Brasil possui 21 zonas de praticagem, que são os locais de trabalho dos práticos. A zona de Fortaleza é a de número 5, compreendendo Fortaleza e Pecém. De acordo com Fonseca, o Prático só é habilitado a trabalhar no local ao qual foi designado, ou seja, onde a habilitação permitir.