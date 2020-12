Com salários de até R$11 mil, Prefeitura de Crato prorroga inscrições de concurso

A Prefeitura de Crato, na Região do Cariri, retificou edital de concurso com mais de 1.400 vagas no Paço Municipal. Com o aditivo, o fim das inscrições, que estava previsto para 18 de dezembro, segue até 5 de fevereiro de 2021. Confira aqui o edital.

A mudança no edital também define uma data para aplicação das provas objetivas, a qual estava indefinida até a publicação do aditivo. A primeira fase do concurso está prevista para a primeira quinzena do mês de junho de 2021.

O concurso da Prefeitura de Crato oferta 1.446 vagas para níveis médio e superior. As remunerações variam de R$1.147,41 a R$11.474,10. A jornada de trabalho também varia de acordo com a função.

Para formalizar a inscrição, é necessário preencher um formulário com os principais dados e emitir um boleto de pagamento da taxa no valor de R$100 para cargos de nível médio e R$150, para os de nível superior. A quitação pode ser paga até 10 de fevereiro. A inscrição deve ser realizada pela internet, por meio do site da Universidade Regional do Cariri.

Lista de cargos

Nível superior

Agente de Trânsito

Analista Ambiental

Analista de gestão

Analista de Tecnologia da Informação

Analista Previdenciário

Arquiteto

Arquivista

Assistente Social

Auditor de Controle Interno

Bibliotecário

Contador

Educador Físico

Enfermeiro

Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Civil

Engenheiro de Produção

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Mecânico

Farmacêutico

Fiscal Ambiental

Fiscal de Controle Urbano

Fiscal de Inspeção Agropecuária

Fiscal de Tributos

Fiscal de Vigilância Sanitária

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Instrutor de Braile

Médico

Museólogo

Nutricionista

Odontólogo

Orientador Educacional

Pedagogo

Professor

Psicopedagogo

Tecnólogo em Construção Civil

Terapeuta Ocupacional

Nível Médio

Agente de Endemias

Agente de Saúde

Auxiliar de Odontologia

Cuidador Social

Guarda Municipal

Interprete de Braile

Interprete de Libras

Músico

Orientador Social

Técnico de Enfermagem

Técnico em Segurança do Trabalho

Serviço

Concurso Prefeitura de Crato

Inscrições: 03/11/20 até 05/02/21

Prova: Aplicação prevista para primeira quinzena de junho de 2021

Confira aqui edital