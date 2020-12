Concursos da PRF e PF são autorizados e somam 3 mil vagas; salários chegam a R$ 12 mil

Os concursos da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal estão autorizados e somam três mil vagas (1,5 mil cada certame). Com remuneração inicial que pode chegar a mais de R$ 12 mil, a expectativa é que os dois editais sejam divulgados no primeiro semestre de 2021. No entanto, a pandemia da Covid-19 pode atrasar a realização das seleções.

A autorização do concurso da Polícia Rodoviária Federal foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União na última quinta-feira (24). O cargo é de policial, para candidatos que possuem formação em nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação a partir da categoria B.

A remuneração de R$ 10.357,88 é inicial, já somada com o auxílio-alimentação de R$ 458. A PRF contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

Polícia Federal

Já o aguardado concurso da Polícia Federal foi autorizado no início de dezembro, em portaria publicada pelo Governo Federal. A expectativa inicial era que o certame disponibilizasse 2 mil vagas, mas serão abertas, na verdade, 1.500.

Como ficou a distribuição das vagas

Agente de polícia - 893 vagas

Delegado de polícia - 123 vagas

Escrivão de polícia - 400 vagas; e

Papiloscopista policial federal - 84 vagas

Remuneração

Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, de nível superior em qualquer área e para candidatos com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior, a remuneração inicial é de R$ 12.441,26.

Já para delegado, cargo para o qual se exige formação em Direito, com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior e três anos de atividade jurídica, os vencimentos são de R$ 23.130,48.