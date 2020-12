Concurso da Polícia Rodoviária Federal é autorizado para 1.500 vagas

A Polícia Rodoviária Federal vai abrir concurso com 1.500 vagas, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (24). Além dos selecionados, mais 500 excedentes vão ser chamados, totalizando 2 mil convocações. O salário é de R$ 10.357,88.

O cargo é de policial, para candidatos que possuem formação em nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação a partir da categoria B.

A remuneração de R$ 10.357,88 é inicial, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A PRF contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia.

Assinada pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade, a portaria prevê a publicação do edital PRF 2021 em até seis meses, ou seja, até 23 de junho de 2021.

Etapas

O concurso terá as seguintes etapas:

provas objetiva e discursiva;

avaliação de títulos;

teste de aptidão física (TAF);

avaliação psicológica;

avaliação biopsicossocial;

avaliação de saúde;

investigação social;

curso de formação.

A prova objetiva foi dividida em três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo bloco e 30 questões no terceiro bloco.

As disciplinas que compõe a prova são Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Noções de Física e Ética no Serviço Público. Além de Geopolítica Brasileira, Legislação de Trânsito, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Processual Penal, Legislação Especial, Direitos Humanos e Cidadania.

