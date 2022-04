Concurso UFC: edital com 3 vagas para professor com salário de quase R$ 10 mil é divulgado

A Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou, nesta quinta-feira (28), um edital de concurso público ofertando três vagas de professor efetivo no Campus de Itapajé, no Interior do Estado. As oportunidades são para a área de Desenvolvimento de Jogos e pagam R$ 9.616,18.

Os interessados devem possuir título de doutor em Ciências da Computação ou Engenharias IV. As inscrições para o certame começam no dia 16 de maio e seguem até 3 de junho.Os aprovados cumprirão jornada de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

Como se inscrever

Os candidatos devem enviar um e-mail à coordenação do Curso de Engenharia da Computação, através do endereço ec@sobral.ufc.br, com o requerimento de inscrição e todos os documentos exigidos no edital anexados na mensagem. Será possível se inscrever a partir das 8h do dia 16 de maio, até às 17h de 3 de junho.

Os interessados terão que desembolsar uma taxa de participação de R$ 240. Pessoas com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos, cadastradas no programa Cadastro Único (CadÚnico), têm direito a isenção do valor.

Quem pode participar?

Podem se candidatar ao certame os profissionais que possuam título de doutorado em Ciências da Computação ou Engenharias IV, além de serem formados em um dos seguintes cursos de ensino superior:

Análise de Sistemas;

Ciência da Computação;

Design Digital;

Engenharia de Computação;

Engenharia de Software;

Engenharia de Telecomunicações;

Engenharia de Teleinformática;

Engenharia Elétrica;

Gestão de TI;

Informática;

Redes de Computadores;

Sistemas de Informação;

Sistemas e Mídias Digitais ou Jogos;

Tecnologia da Informação.

Provas

O processo seletivo contará com três etapas. São elas:

Prova escrita subjetiva;

Prova didática;

Avaliação de títulos.

A primeira avaliação deve acontecer após 30 dias da data de publicação do edital no Diário Oficial da União (DOU).

