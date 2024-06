Concurso TRT CE tem banca definida; veja cargos previstos

O novo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), que tem sede em Fortaleza, no Ceará, teve sua banca definida. Quem organizará o certame será a Fundação Carlos Chagas (FCC).

A contratação da banca foi feita por dispensa de licitação e o valor total foi de R$ 2.125.407,00 milhões. A novidade foi informada em decisão do TRT7 divulgada no fim de maio.

Conforme o documento, os cargos são para Analista Judiciário e Técnico Judiciário, de diversas áreas. Os salários variam entre R$ 8,5 mil e R$ 13,9 mil, contando com a gratificação judiciária.

Ainda não há previsão de quando o concurso acontecerá, mas agora com a empresa que prestará os serviços de realização do certame, novas informações podem ser divulgadas em breve.

Confira os cargos previstos do concurso TRT CE:

Analista Judiciário – Área Judiciária

Analista Judiciário – Área Administrativa

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Comunicação Social

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Serviço Social

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Civil

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquitetura

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Estatística

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina do Trabalho

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Odontologia

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Oficial de Justiça

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – TI

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – TI

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Agente de Polícia Judicial

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Biblioteconomia

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquivologia

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Psicologia

Último concurso do TRT CE

O último concurso do TRT CE foi feito em 2017, e foi organizado pela Cespe/Cebraspe. Houve somente uma vaga direta e cadastro de reserva, também para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.