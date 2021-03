Concurso público da Marinha abre 33 vagas para Formação de Sargentos Musicais

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para 33 vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Sargentos Musicais do Corpo de Fuzileiros Navais 2022. O valor da remuneração não foi informado no edital de seleção.

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 do dia 13 de abril pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no menu “Concursos para o CFN”. Já presencialmente ocorrerão no horário de 8h às 16h, em dias úteis. A taxa custa R$ 74.

Requisitos

Ser brasileiro, ambos os sexos, com 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2022 e o ensino médio ou curso equivalente completo.

Vagas

Tenor - 1

Clarinete em Bb- 4

Eufônio - 1

Fagote - 1

Percussão (bateria completa) - 5

Percussão (teclados barrafônicos) - 1

Tímpanos - 1

Requinta em Eb - 1

Saxofone alto em Eb - 2

Saxofone Tenor em Bb - 1

Trompete em Bb - 4

Trompa em F e Bb - 3

Trompete de vara - 5

Tuba Bb - 3

Etapas

O concurso público será realizado em oito etapas. São elas: Exame de Escolaridade (EE); Prova Prática de Música (PP); Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação (PH) complementar à autodeclaração para os candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos.

Data da prova

A primeira etapa do processo seletivo consiste em um Exame de Escolaridade, constituído de Prova Específica de Música e uma Prova de Expressão Escrita, a ser realizada no dia 19 de junho de 2021. Posteriormente, os candidatos aprovados e classificados no exame de escolaridade serão convocados para a realização da Prova Prática de Música e demais etapas do processo seletivo.

Duração do curso

O Curso de Formação terá a duração de, aproximadamente, dezoito semanas e será realizado no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro.

Benefícios

Durante o período, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, a Praça Especial perceberá remuneração atinente à sua graduação