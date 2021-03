Concurso do IBGE com 6.175 vagas encerra inscrições nesta sexta (26)

Os interessados em concorrer a uma das 6.175 vagas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até esta sexta-feira (26) para realizar inscrição no concurso público no site do Cebraspe e do IBFC. Ao todo, o certame oferece 6,5 mil vagas temporárias.

O preenchimento do formulário de inscrição acaba às 23h59 para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Contudo, para as 300 vagas de agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisa, as inscrições seguem até as 23h50 do dia 31 de março.

A taxa de inscrição para agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, é de R$ 33,98 e 30,27, respectivamente. Já para agente de pesquisa por telefone e supervisor de pesquisa o valor é de R$ 21.

Provas

As provas objetivas para agente de pesquisa e mapeamento serão realizadas no dia 2 de maio, das 13h às 17h. Serão abordadas questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia, totalizando 60 pontos.

Para agente de pesquisa por telefone, as provas serão aplicadas na cidade do Rio de Janeiro, no dia 9 de maio, de 13h às 17h. Ao todo serão 60 questões, entre assuntos de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e conhecimentos gerais.

Já para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, as avaliações também acontecem no dia 2 de maio, de 13h às 17h, sendo cobrado questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e geografia. A pontuação máxima é de 60 pontos.

Remuneração

R$1.387,50 - agente de pesquisas e mapeamento;

R$1.345 - agente de pesquisas por telefone;

R$3.100 - supervisor de coleta e qualidade;

R$5.100 - supervisor de pesquisa.

Tempo de contrato

Até um ano, cabendo prorrogação de contrato.