Concurso do Core CE abre inscrições e oferta 4 vagas com salários de até R$ 2,4 mil

As inscrições para o concurso do Conselho dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core - CE) estão oficialmente abertas e devem preencher quatro vagas para o serviço público. Além destas, um cadastro de reserva também será formado.

Ao todo, três postos serão destinados para o cargo de assistente administrativo, enquanto um ficará para assistente fiscal. Os valores do salário inicial variam entre R$ 1.850 e R$ 2.473,56, sem contar com o vale-alimentação.

Segundo o edital, não há exigência de escolaridade mínima, mas determina alguns conhecimentos que devem estar no currículo dos candidatos. Veja:

direito administrativo;

atendimento;

arquivo;

documentos oficiais.

Os cargos do concurso possuem uma jornada semanal de 40 horas. Enquanto isso, a lotação dos contratados após a prova será definida pelo próprio órgão.

Como fazer a inscrição?

As inscrições do concurso para o Core CE seguem até o dia 27 de fevereiro. Para fazer, é necessário acessar o site oficial, além de efetuar o pagamento da taxa de R$ 67.

A prova, que sera realizada no dia 17 de abril, terá 40 questões de múltipla escolha e deve ser realizada em, no máximo, três horas.

