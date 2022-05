Concurso do Conselho Regional de Psicologia (CE) tem inscrições abertas; salário chega a R$ 6,1 mil

Estão abertas até o dia 6 de junho as inscrições para o concurso do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP11 - Ceará). De acordo com o edital, são oito vagas para, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 6,1 mil.

Conforme o edital, as vagas para nível médio são para os cargos de assistente administrativo (4); assistente técnico administrativo e serviços (1) e técnico financeiro (1).

Já as oportunidades para profissionais de nível superior são para psicólogo fiscal (1) e técnico de órientação e fiscalização (1).

Remuneração dos cargos

O aprovado no certame deverá cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 1.578,11 a R$ 6.136,46, a depender do cargo.

Para concorrer, os interessados deverão comprovar o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, ter idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Inscrição no concurso

Os interessados poderão se inscrever até 6 de junho de 2022, pelo site do Instituto Quadrix, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio e R$ 70 para nível superior.

Segundo o edital, as provas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 10 de julho de 2022, no turno da tarde.

Confira mais informações no edital completo neste link.