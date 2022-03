Concurso da Pefoce: resultado será divulgado nesta terça-feira (15)

O resultado do concurso da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), deve ser divulgado nesta terça-feira (15). A informação foi revelada pelo governador Camilo Santana, durante a transmissão semanal realizada nas redes sociais.

Segundo o gestor estadual, os nomes dos 227 classificados serão disponibilizados no site do Governo do Estado. O político ainda revelou que os selecionados devem ser nomeados aos cargos ainda neste mês de março.

Os novos servidores devem possibilitar a inauguração da sede da Pefoce em Itapipoca, além de reforçar as unidades em Crateús, Fortaleza, Russas e as demais, conforme o governador.

Anunciado em 2020, inicialmente, o concurso abriu apenas 170 vagas imediatas, mas foi ampliado em janeiro deste ano. As 227 oportunidades são distribuídas entre as seguintes funções:

60 vagas para peritos criminais

40 peritos médicos

20 peritos legistas

107 auxiliares de perícia

SALÁRIOS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo 1: médico perito legista

Remuneração: R$ 10.125,89

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Cargo 2: perito criminal

Formações: engenharias Elétrica, Civil, Mecânica e Eletrônica; Física, Ciências da Computação/ Análise de Sistemas, Ciências Contábeis e Engenharia Química ou Química

Remuneração: R$ 9.830,96

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

CARGO DE NÍVEL MÉDIO

Auxiliar de perícia

Requisitos: nível superior em qualquer área de conhecimento.

Remuneração: R$ 3.629,72

Carga horária: 40h semanais