CNU deve divulgar nota de provas nesta terça-feira (8); saiba como consultar

As notas finais das provas objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva do Concurso Nacional Unificado, o CNU, serão divulgadas nesta terça-feira (8). Além disso, será realizada a convocação para a prova de títulos, com prazo até quinta-feira (10) para que os candidatos enviem os documentos.

As notas poderão ser consultadas na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou do próprio CNU.

Até então, serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio. Por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da Justiça. O Governo Federal, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), vai recorrer.

Já a divulgação dos resultados finais deve ocorrer no dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas. O CNU foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas, com 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

As contratações para cargos que exigem treinamento específico estão programadas para iniciar em janeiro de 2025.

Confira como consultar as notas e a convocação para prova de títulos:

Acesse o site do CNU e clique em "Área do Candidato";

Logo depois, faça o login por meio do 'gov.br';

Selecione "Área do Candidato", onde estarão as informações de notas e a convocação de títulos.

Notas detalhadas

Os candidatos dos blocos 1 a 7 terão acesso aos números de acertos, a nota e a nota ponderada obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais. Nas notas das provas de conhecimentos específicos, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático. Também serão apresentadas a nota total e a nota ponderada das provas de conhecimentos específicos.

Com relação à correção da prova discursiva, para os candidatos de nível superior classificados na prova objetiva e que tiveram suas provas discursivas corrigidas serão apresentados os valores alcançados na prova quanto aos conhecimentos específicos (50% da nota) e quanto aos conhecimentos gramaticais (50% da nota), além do total obtido com o somatório das duas notas.

Por fim, o candidato saberá o resultado para cada cargo em que se inscreveu no bloco em que concorreu, conforme os termos dos editais. A informação estará no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

Os candidatos do bloco 8, de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada uma das disciplinas das provas objetivas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira). Também serão disponibilizadas a nota total e a nota ponderada nas provas objetivas.

Para os candidatos de nível médio classificados na prova objetiva e que tiveram a redação corrigida será apresentada a nota total obtida e a nota ponderada da redação, considerando a avaliação de conhecimentos gramaticais, que corresponde a 100% do critério da nota desta prova, para este bloco. O candidato saberá o resultado para cada cargo em que se inscreveu no bloco 8, no campo “situação do cargo”, no extrato do resultado.

Recursos e revisão

Segundo o cronograma, os candidatos terão entre os dias 8 e 9 para solicitar recurso de revisão das notas da prova discursiva. O resultado desse processo será divulgado no dia 17 de outubro, assim como a convocação para heteroidentificação para vagas a candidatos concorrentes em cotas para negros e indígenas.

Já o resultado preliminar para avaliação de títulos será divulgado no dia 4 de novembro, enquanto os recursos para esses resultados devem ser feitos entre os dias 4 e 5 do mês em questão.