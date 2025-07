Cagece oferta 65 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no mês de agosto; veja detalhes

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 65 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza durante o mês de agosto e já liberou as cartas de encaminhamento.

As vagas são para os cursos de Eletricidade Básica, Excel Intermediário e Gestão Financeira.

As inscrições serão no dia 2 de agosto, de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica na avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, no bairro Vila União. Já a carta de encaminhamento deve ser solicitada em qualquer Sine/IDT até o dia 1º de agosto.

Além da carta, é preciso, no ato da inscrição, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos.

Como pedir carta de encaminhamento?

Para solicitar a carta de encaminhamento no Sine/IDT, é necessário levar comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

A Cagece reforça que a carta de encaminhamento não garante a participação no curso escolhido, pois as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição. Para quem já concluiu algum curso gratuito oferecido pela Cagece, é possível substituir a carta do SINE/IDT pelo certificado de conclusão do curso realizado.

O material didático e o certificado de conclusão serão entregues gratuitamente aos alunos.

Veja lista de vagas por curso:

Eletricidade básica – 25 vagas

Período: 18 a 24 de agosto

Horário: 17h às 21h, de segunda a sexta

Horário: 8h às 17h, sábado e domingo.

Local das aulas: Unidade da Cagece no Pici (Rua Hilda Chavante, 1.900, Pici, Fortaleza)

Excel Intermediário – 15 vagas

Período: 19 de agosto a 1º de setembro

Horário: 17h30 às 22h30, de segunda a sexta

Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Gestão financeira – 25 vagas