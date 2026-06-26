Justiça Eleitoral cassa diploma do prefeito e vice do Crato; cabe recurso

O juiz da 27ª Zona Eleitoral do Crato, Josué de Sousa Lima Júnior, determinou a cassação dos diplomas e a nulidade dos votos do prefeito do Município, André Barreto (PT), e do vice, Dr. Leitão. A decisão decreta ainda a inelegibilidade por oito anos de André Barreto e do ex-prefeito do município, Zé Ailton Brasil.

O prefeito nega as acusações e informa que irá recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Ele e o vice-prefeito permanecem nos cargos aguardando o julgamento dos recursos.

O "Caso Ambiental Crato"

O juiz, que rejeitou boa parte da argumentação, acabou condenando a chapa por conta da conduta da administração municipal junto à empresa Ambiental Crato, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto.

A ação mostrou que, a apenas 24 dias da votação, a Procuradoria Geral do Município enviou uma determinação formal à empresa ordenando a suspensão da aplicação de multas e da interrupção do fornecimento de água por inadimplência dos usuários.

Na avaliação do juízo eleitoral, a medida foi implementada sem respaldo em processo administrativo prévio, sem amparo em legislação específica e sem previsão no contrato de concessão vigente.

O magistrado destacou ainda a gravidade da conduta frente ao resultado das urnas, uma vez que a eleição majoritária no município foi decidida por uma diferença inferior a 2% dos votos válidos.

Diante dos fatos, o juiz determinou cassação do diploma do prefeito e do vice eleitos no município por abuso de poder político.