Reiki animal: um gesto de cuidado silencioso, mas profundo

Quem vive ao lado de um animal sabe o quanto eles sentem. Um cachorro que percebe nosso humor antes mesmo de falarmos. Um gato que se aconchega nos dias difíceis. Um cavalo que nos observa com a calma de quem entende o mundo de outra forma. Eles não precisam de palavras para se comunicar. E talvez por isso, também não precisem de palavras para serem cuidados.

O Reiki é uma terapia energética que, por meio da imposição das mãos, canaliza energia vital para promover equilíbrio e bem-estar. No caso dos animais, essa prática ganha um sentido ainda mais especial. Porque eles não têm filtro, não fingem. Quando um animal aceita o Reiki, ele aceita de verdade. E os resultados, muitas vezes, falam por si.

Não se trata de misticismo, muito menos de substituição aos cuidados veterinários. Reiki é presença. É pausa. É o momento em que alguém se dispõe a estar ali, por inteiro, emanando uma energia limpa, com respeito e escuta. Já vi cães resgatados, ainda trêmulos de medo, encontrarem repouso profundo após uma sessão. Já vi gatos ariscos se aproximarem espontaneamente. Cavalos inquietos desacelerarem o passo, como se algo dentro deles tivesse enfim se reorganizado.

Oferecer Reiki a um animal é uma forma de dizer: “Eu vejo você”. Em um mundo apressado, onde até nossos pets têm sofrido com estresse e ansiedade, parar por alguns minutos para doar energia e carinho pode ser transformador para eles e para nós.

É claro que há quem olhe com desconfiança. Tudo bem. Ainda estamos aprendendo, como sociedade, a valorizar o cuidado que vai além do físico. Mas, a cada animal que reencontra o equilíbrio, a cada tutor que se emociona ao ver mudanças sutis e profundas, percebo que estamos no caminho certo.

O Reiki animal não é um modismo. É um convite à escuta silenciosa, à conexão verdadeira. E, acima de tudo, é um lembrete: o amor também se transmite sem palavras, através de um gesto calmo, de uma mão estendida, de uma intenção pura.

Dilce Maria é terapeuta